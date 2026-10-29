La Diputación de Córdoba guarda un minuto de silencio en respeto a las víctimas del accidente ferroviario

La Diputación de Córdoba guarda un minuto de silencio por las víctimas del accidente de Urda con las banderas ondeando a media asta. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha guardado este jueves un minuto de silencio, a las puertas del Palacio de la Merced, sede de la institución provincial, en memoria de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido este pasado miércoles en Urda (Toledo), como muestra de respeto, solidaridad y apoyo a todas las personas afectadas por este trágico suceso.

Representantes de la Corporación provincial, trabajadores de la institución y miembros de la sociedad cordobesa se han sumado a este minuto de silencio como gesto de duelo con el que la Diputación de Córdoba ha querido expresar la cercanía y la solidaridad de toda la provincia de Córdoba con todos los afectados.

El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha encabezado esta muestra de respeto con la que se ha querido mostrar que la provincia de Córdoba se suma al dolor de las víctimas y de sus familias.

Igualmente, con este minuto de silencio se ha querido reconocer la labor desarrollada por los servicios de emergencia, sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad y todos los profesionales movilizados tras el accidente.

Desde el primer momento la institución provincial ha estado en contacto con el resto de administraciones poniendo todos sus recursos a disposición de los medios que están actuando en la zona. También ha ofrecido los medios materiales y humanos con los que cuenta el Consorcio Provincial de Bomberos.

La Diputación también ha puesto a disposición de las familias de los afectados el equipo de expertos que componen el grupo de intervención psicológica ante emergencias y desastres del Instituto Provincial de Bienestar Social, grupo que ya intervino en el accidente de Adamuz ofreciendo asistencia y ayuda a los familiares de las víctimas.

La Diputación de Córdoba ha decretado luto oficial hasta el sábado, 31 de octubre, a las 14,00 horas, cancelando todos sus actos.