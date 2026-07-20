La Diputación de Córdoba idea una nueva sede para el Instituto Provincial de Bienestar Social

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha afirmado este lunes que la institución provincial se plantea la creación de una nueva sede para el Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), un emplazamiento que sea "funcional" y tenga "elementos de ultima generación en materia urbanística y asistencial".

Así lo ha expresado Fuentes en respuesta a preguntas de los periodistas, recalcando no tiene "intención de seguir" en las instalaciones que tiene actualmente el instituto en la calle Buen Pastor, pues la idea del Gobierno provincia es concentrar sedes.

"El IPBS tiene que tener una nueva sede", ha asegurado el presidente provincial, resaltando que tiene que ser "una obra nueva, muy funcional y con elementos de última generación en materia urbanística y asistencial", ya que el IPBS "es la joya de la corona de la Diputación" y "administra 120 millones de euros", con "5.200 trabajadores que dependen" de él de "manera directa o indirecta y que atiende a 11.500 personas de manera directa".

El proyecto, ha estimado Fuentes, estará listo "para últimos de año o para el primer trimestre de 2027 porque tenemos los recursos y tenemos que afrontar sin ningún complejo esa sede", un tema con el que el máximo representante de la institución provincial ha afirmado estar "obsesionado".

En este contexto, el presidente de la Diputación ha recordado que los servicios de la institución provincial se ofrecen actualmente en once sedes y la idea es concentrarlos al máximo. Por ello, el gobierno provincial está centrado en los colegios provinciales, cuya primera fase de obras acabará "antes que acabe el año". "Es una obra muy ambiciosa de dos torres que viene a cumplimentar y mejorar los problemas de accesibilidad y climatización que tenía esa maravillosa obra de Rafael de la Hoz", ha resaltado.

Con las nuevas obras se va a "dignificar mucho el trabajo" de quienes allí tienen su empleo. Ahora se está "trabajando en la cubierta, se van a cambiar todas las ventanas y se van a poner también placas solares", es decir, se aborda "la rehabilitación de dos torres que van a ser un símbolo en toda la provincia de Córdoba", que, a día de hoy, "tiene problemas de accesibilidad y de climatización".

Igualmente, Fuentes, que ha recalcado que la Diputación "nunca ha olvidado" la idea de crear un aparcamiento junto al Palacio de la Merced, pero que tiene que "ser compatible con una plaza, un espacio de evento multifuncional donde se puedan realizar actividades", ha afirmado que ese proyecto no tiene "ninguna urgencia", y ha fechado su posible presentación "en 2027 porque requiere de muchos recursos".

"Tenemos que dar y cambiar la solución urbanística tanto al callejón como a la plaza", ha dicho el presidente, que ha avanzando que "en ningún caso se va a tapar la fachada, pues es "un monumento que está catalogado y tiene que estar ahí". Además, ha avisado de que "si se aborda el tema del aparcamiento" habrá que tener en cuenta "el tratamiento de los restos arqueológicos" ubicados en el lugar.

Para concluir, el máximo representante de la institución provincial también ha hecho mención a la intención de "reestructurar el Centro Agropecuario" para que, de la mano de la Junta de Andalucía, se convierta en "un gran centro de formación agroganadera pero también de emergencias".