La Diputación de Córdoba impulsa la construcción de unas 55 viviendas protegidas en Cerro Muriano

Archivo - El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba va a iniciar los trámites para la enajenación de dos parcelas de su propiedad situadas en la calle General Castaños, en Cerro Muriano, en el término municipal de la capital cordobesa, con el objetivo de favorecer la construcción de medio centenar de viviendas protegidas y contribuir a facilitar el acceso a la vivienda.

A este respecto, el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha explicado que "con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda, se ha iniciado el expediente de enajenación de unos solares propiedad de la Diputación situados en Cerro Muriano, en el municipio de Córdoba. La previsión es que la licitación pueda ponerse en marcha durante el último trimestre del año".

Los terrenos, cuya valoración será actualizada antes de la licitación, figuran actualmente en el Inventario de Bienes de la Diputación de Córdoba con un valor aproximado de 1,35 millones de euros y cuentan con capacidad para la construcción de alrededor de 55 viviendas protegidas.

Según ha señalado Fuentes, el procedimiento de enajenación incorporará criterios que vayan más allá de la oferta económica. "La licitación incluirá criterios sociales, económicos y de calidad de las viviendas, por lo que se solicitará a las empresas licitadoras la presentación de un anteproyecto que permita valorar adecuadamente las distintas propuestas", ha indicado.

Con esta actuación, la Diputación de Córdoba pone a disposición suelo público para promover la construcción de vivienda protegida, impulsando un modelo que combine el interés general, la calidad de las futuras promociones y la generación de nuevas oportunidades de acceso a la vivienda para la ciudadanía.

Fuentes ha subrayado, además, que "el acceso a una vivienda es uno de los grandes retos que tienen hoy las administraciones públicas y, desde la Diputación de Córdoba, queremos contribuir poniendo a disposición suelo público para hacer posible la construcción de vivienda protegida. Es una forma de generar oportunidades, especialmente para los jóvenes y las familias, y de aprovechar el patrimonio provincial para dar respuesta a una necesidad social".

El presidente de la institución provincial ha incidido en que "esta actuación se enmarca en la apuesta de la Diputación por impulsar políticas útiles que favorezcan la fijación de la población y mejoren la calidad de vida de nuestros municipios, colaborando con otras administraciones para ampliar la oferta de vivienda asequible en la provincia".

En este sentido, se ha referido al plan de la Diputación de Córdoba para construir 46 viviendas protegidas (VPO) en régimen de alquiler asequible que se desarrolla en once municipios de la provincia. El proyecto cuenta con un presupuesto total de unos 5,5 millones de euros y se ejecuta a través de la Empresa Provincial de Suelo y Vivienda (Cinco) de la institución provincial.