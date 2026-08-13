El incendio de Las Peñas de Riglos cerca el monasterio de San Juan de la Peña

Reunión del CECOPI por el incendio de Las Peñas de Riglos. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio que comenzó el lunes pasado, 10 de agosto, en Las Peñas de Riglos (Huesca) ha cercado esta tarde el monasaterio viejo de San Juan de la Peña, sin llegar a dañar la estructura, y se ha aproximado al monasterio nuevo, ha informado este jueves el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, tras participar en una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) en el Edificio Pignatelli.

Personal de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y agentes de protección de la naturaleza (APN) han sacado varios bienes culturales del monasterio viejo para evitar que se quemaran, lo que les ha obligado a derribar una puerta para acceder al interior, ha avanzado Bermúdez de Castro.

Del monasterio viejo se ha quemado la parte superior, pero "en principio no está quemada la estructura". La UME e Infoar han creado un "fuego técnico" en la pradera del monasterio nuevo para evitar que el incendio llegase a los edificios, lo que "ha funcionado".

UN DÍA "COMPLICADO"

"Ha sido un día muy complicado", ha afirmado Bermúdez de Castro, lamentando que "la evolución del incendio ha sido mucho peor de lo esperado y mucho más rápida", sobre todo a partir de mediodía, cuando el incendio ha avanzado hasta las proximidades de San Juan de la Peña.

El principal objetivo del operativo contra incendios, este jueves, ha sido defender los municipios, lsa viviendas y otros bienes, así como San Juan de la Peña, "un bien patrimonial del Gobierno de Aragón y de todos los aragoneses"

Las primeras horas de la tarde, desde las 13.00 hasta las 17.00 horas, han sido "muy complicadas", ha explicado Bermúdez de Castro, indicando que el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, se encontraba supervisando el entorno del monasterio y ha corrido riesgo físico a causa de las llamas.

En ese momento, el fuego ha dañado las comunicaciones por telefonía, tanto la Red Tetra de Emergencias del Gobierno de Aragón como antenas de compañías privadas, lo que ha causado dificultades a los equipos de extinción para comunicarse también a los habitantes de Jacetania y La Hoya de Huesca.

A las 21.15 horas el incendio está más activo en el Sector 5, en torno a la localidad de Alastuey, ha comentado el titular de Interior, quien ha confiado en que, con la llegada de la noche, el operativo pueda trabajar bien en diferentes zonas del incendio.

Este viernes no subirán las temperaturas, se mantendrán como hoy. Por ejemplo, en Bailo, se han registrado 38 grados de temperatura, no los 32 que se esperaban, "una auténtica barbaridad".

"Nuestro mayor enemigo va a ser el viento sur, como un secador de pelo, que está provocando todo el verano graves dificultades para poder atajar los incendios y provoca que la humedad relativa baje". El Servicio Infoar espera que pasado mañana, sábado, las temperaturas "se desplomen" y, según las previsiones, llegue una DANA, con tormentas que "pueden servir para acabar de apagar el incendio".

El operativo contra incendios contará con 33 medios aéreos este viernes, lo que "ya es el tope" para garantizar el control aéreo por parte de la Guardia Civil, ha expuesto Bermúdez de Castro.

Esta noche "se va a proteger, especialmente, San Juan de la Peña" y la UME estará presente "en la parte de arriba", también los bomberos de la DPH y la DPZ, y varias brigadas terrestres.

El incendio tiene un perímetro de 50 kilómetros cuadrados y ha quemado unas 9.000 hectáreas aunque hay zonas dentro de la zona incendiadas que se han salvado. Por otra parte, ha habido "dos sustos" que "se han podido apagar gracias a dos grandes tormentas", en Roda de Isábena y en Campo.

EVACUACIONES

En materia de protección civil, este jueves se ha ordenado la evacuación de Santa Cruz de la Serós, con 74 personas; Binacua, con 46; y Osia, con 12. También se ha confinado Santa Cilia de Jaca y Puente la Reina de Jaca.Con las evacuaciones adoptadas este jueves, la emergencia ha desalojado a 709 personas de 12 núcleos de población, incluidas unas 100 del Camping Pirineos.

Las localidades evacuadas son Bailo, Larués, Santa Cruz de la Serós, Binacua, Ena, Centenero, Botaya, Villalangua, Salinas de Jaca, Alastué, Arbués y Osia. Del total de evacuados, 677 se encuentran alojados por sus propios medios.

"La seguridad de las personas sigue siendo la prioridad absoluta de todas las decisiones que estamos adoptando", ha recalcado el consejero. Bermúdez de Castro ha señalado que no se contempla el regreso de los vecinos mientras no existan todas las garantías y ha advertido de que, aunque en este momento no se prevén nuevos desalojos, la evolución del incendio puede obligar a adoptar nuevas medidas.

Permanecen cortadas la carretera A-132 entre Murillo de Gállego y Puente la Reina; la A-1205 desde Santa María de la Peña; la N-240 entre Santa Cilia de Jaca y Puente la Reina de Jaca; y la pista asfaltada entre la N-240 y Alastué.

También continúan las afecciones al suministro eléctrico en Salinas de Jaca, Villalangua, Arbués y Alastué.El dispositivo desplegado durante la jornada ha movilizado a más de 500 efectivos de distintas administraciones y organismos.

En las labores de extinción, seguridad, protección civil, logística y atención a la población participan medios del Gobierno de Aragón, del Ministerio para la Transición Ecológica, de la Unidad Militar de Emergencias, de los servicios de bomberos, de la Guardia Civil, de Protección Civil, de Cruz Roja y de comunidades autónomas como Navarra y Cataluña.

Los responsables de la emergencia han insistido en que los trabajos de extinción deben ser realizados exclusivamente por personal formado e integrado en el operativo. También han pedido que no se creen cuadrillas espontáneas ni se desarrollen actuaciones particulares al margen de la dirección técnica, ya que es imprescindible mantener el orden, la coordinación y la seguridad en todas las zonas de trabajo.