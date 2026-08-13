Prisión provisional y sin fianza para los dos detenidos por el doble homicidio de Tauste (Zaragoza)

ZARAGOZA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El juez del Tribunal de Instancia de Ejea de los Caballeros (Zaragoza) ha dictado este jueves auto de prisión provisional y sin fianza para los dos detenidos por el doble homicidio ocurrido en Tauste (Zaragoza) este fin de semana.

Carlota, una de las dos hijas del matrimonio fallecido, y su pareja Luis Carlos fueron detenidos este lunes por la Guardia Civil. Ninguno de ellos ha querido declarar ni en dependencias de la Benemérita ni en el Juzgado.

La muerte del exsecretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA), Javier Sánchez, y su esposa, Esther Latorre, ha causado una gran conmoción. Los dos eran muy conocidos en Tauste y tenían una dilatada trayectoria en el mencionado sindicato agrario.

En la madrugada del sábado 8 de agosto fueron localizados, en el interior de un domicilio los cuerpos sin vida del matrimonio. Ambos presentaban signos de violencia.

Desde ese momento, la Benemérita ha llevado a cabo una investigación y, como resultado de la misma, detuvo a una de las hijas del matrimonio fallecido y a su actual pareja, un varón de origen colombiano, como presuntos autores del doble homicidio.

La Guardia Civil continúa con la investigación tendente a la reconstrucción de los hechos.