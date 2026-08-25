La Diputación de Córdoba impulsa escuelas de verano en zonas rurales para favorecer la conciliación

Irene Aguilara (3ª izda.), durante su visita a El Viso. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Derechos Sociales de la Diputación de Córdoba, Irene Aguilera, se ha desplazado al Norte de la provincia, en concreto a los municipios de El Viso y Villaralto, para conocer 'in situ' cómo se están desarrollando las escuelas de verano de estos municipios, iniciativas que han sido posibles gracias a una aportación de más de 12.000 euros del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS).

Durante su visita, Aguilera ha expresado su satisfacción por comprobar cómo "se ha ofrecido a muchas familias una opción de conciliación que les facilita la vida", y ha señalado que "estas escuelas de verano son importantes para las familias, porque mejoran la conciliación y son una manera de que los padres y madres puedan trabajar, reducen la sobrecarga de cuidados, fomentan la corresponsabilidad y fortalecen el arraigo al territorio".

En cuanto a la programación, la también presidenta del IPBS ha señalado que "es muy variada, pues se basa en talleres educativos, lúdicos, creativos y de ocio saludable. También ofrece actividades acuáticas, aprovechando las piscinas municipales, y otras relacionadas con la expresión artística. En definitiva, promovemos el desarrollo personal, la convivencia, la participación y la adquisición de valores en un entorno seguro, inclusivo y adaptado a las necesidades de la infancia".

La delegada provincial ha subrayado que, "tanto la Escuela de Verano de El Viso, que ha atendido a 66 niños y niñas, como la de Villaralto, a la que han acudido 62, se enmarcan dentro del Programa de Infancia y Familia del IPBS y se desarrollan durante los meses de julio y agosto precisamente para favorecer la conciliación familiar durante las vacaciones del colegio".

En definitiva, ha concluido la diputada provincial, "la Diputación está demostrando que apuesta por garantizar la conciliación de la vida familiar y laboral en los municipios de la provincia destinando 880.400 euros, a través del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) y la Delegación de Igualdad, a promover estas escuelas de verano que van dirigidas a menores de hasta 16 años".

Del presupuesto total de las escuelas de verano, 189.617,61 euros son aportados por el Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) y más de 690.000 por la Delegación de Igualdad a través del Plan Provincial 'Córdoba Red de Municipios por la Conciliación y la Corresponsabilidad', financiado en un 86% por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.