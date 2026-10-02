Diputación de Córdoba impulsa la formación tecnológica de 70 escolares con los Premios Cachivache Tech Challenge

La delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la institución provincial, Sara Alguacil, en la presentación de los Premios Cachivache Tech Challenge. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 70 jóvenes de la provincia de Córdoba participan en la segunda edición de los Premios Cachivache Tech Challenge, una iniciativa de formación, innovación y competición dirigida a menores de los municipios cordobeses y desarrollada por la Diputación de Córdoba en la colaboración con los Puntos Vuela de la provincia.

Tal y como ha anunciado en rueda de prensa la delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la institución provincial, Sara Alguacil, estos menores estarán distribuidos en 12 equipos, siete grupos para 'Reto de Invención' y cinco para la modalidad de 'Carrera de Programación'. En este contexto, la diputada provincial ha destacado que lo que se pretende es "acercar la tecnología a los más jóvenes desde una perspectiva educativa, creativa y segura".

En lo referente a la primera categoría, dirigida a alumnos de 3º y 4º de Primaria, se plantea el diseño de un juego mediante herramientas como 'Scratch' y 'Makey Makey'. Los equipos deben desarrollar un proyecto utilizando la placa 'Makey Makey' y presentarlo ante un jurado, que valorará aspectos como la creatividad y la innovación, la interactividad, el funcionamiento, la estética, el uso de materiales, la seguridad y la originalidad de la presentación.

En cuanto a la segunda, la 'Carrera de Programación', los escolares de 5º y 6º de Primaria deberán programar un robot 'Maqueen' para completar un circuito sin utilizar sensores. "Los participantes deberán realizar la programación durante la propia competición, demostrando sus habilidades y precisión tanto en el diseño del recorrido como en la ejecución", ha resaltado la delegada.

Alguacil ha adelantado que "la final de esta segunda edición se celebrará a principios de noviembre, momento en el que los equipos participantes presentarán sus creaciones y pondrán a prueba los conocimientos y habilidades adquiridos durante el proceso formativo".

La responsable de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la Diputación ha subrayado "la importancia de impulsar iniciativas que acerquen la tecnología a los jóvenes independientemente del municipio en el que residan".

"Estamos convencidos de que la transformación digital es para todos: la digitalización no se trata solo de pantallas o código; se trata de oportunidades por lo que queremos que cualquier joven, viva en el municipio que viva de nuestra provincia, tenga las herramientas necesarias para desarrollar sus proyectos tecnológicos sin tener que trasladarse", ha expresado Sara Alguacil.

Igualmente, la responsable del área ha argumentado que "la Diputación de Córdoba está trabajando por hacer llegar la transformación digital y la modernización a toda la provincia. Queremos conseguir una provincia conectada, bien comunicada y digitalizada, porque sabemos que al final es la herramienta de futuro y qué mejor manera que formar a los más pequeños para que poco a poco vayan encaminando su futuro al desarrollo de su carrera profesional".

Para concluir, Sara Alguacil ha recordado que "el año pasado la institución provincial fue reconocida y premiada con los premios Vuela Andalucía por esta iniciativa, por haber puesto en coordinación a los distintos Puntos Vuela para el desarrollo de esta actividad".