La Diputación de Córdoba impulsa la moda nupcial a través de la décimo novena edición de Fuente Palmera de Boda

'Félix Romero, Delegado De Desarrollo Económico, Promoción Y Empleo De La Diputación De Córdoba, Junto A Responsables De Fuente Palmera De Boda, Durante La Presentación De La XIX Edición De Fuente Palmera De Boda. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), impulsa la promoción de la moda nupcial gracias a la XIX edición de Fuente Palmera de Boda, que se celebrará del 1 al 4 de octubre en el entorno de la Plaza Real y el Centro Comercial Abierto. En concreto, se trata de una iniciativa que "no sólo contribuye a fortalecer el tejido empresarial", sino que "proyecta la imagen de la provincia como destino turístico vinculado a la calidad, la tradición, la innovación y la excelencia empresarial".

Así lo ha explicado el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, quien, además, ha añadido que este proyecto- impulsado por la Asociación Empresarial de la Colonia de Fuente Palmera- "vuelve a reunir los mejores diseños, empresas y grandes diseñadores tanto de la boda como de invitadas, fiesta o comunión", según ha recogido la institución provincial en una nota.

Además, ha indicado que este encuentro ya excede de lo nupcial pudiendo encontrar una importante representación de los complementos, de fotógrafos, de organización de eventos, experiencias o joyería. "Este año estamos de enhorabuena por haber recibido esa Indicación Geográfica Protegida (IGP) de la joyería de Córdoba, la primera en ese ámbito en toda Europa", ha añadido.

Romero ha señalado que "estamos hablando de un sector que mueve- según la organización- en torno a unos 15 millones de euros de facturación anual y moviliza en torno a 300 empleos directos".

A su juicio, "no estamos hablando de vestidos de novia solamente, estamos hablando de oportunidades, de nóminas, de pueblos vivos y de formación". Por ello, Romero ha afirmado que esta feria está alineada con estrategias provinciales como es 'Córdoba de Moda', "aunando en una misma iniciativa la promoción de la moda nupcial, el comercio y los servicios vinculados al sector de las celebraciones".

En este sentido, el también presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Económico ha detallado que la XIX edición de Fuente Palmera de Boda "volverá a convertir al municipio en un gran escaparate de la moda nupcial y de ceremonia".

La programación contempla la inauguración institucional, el X Certamen de Jóvenes Diseñadores 'Fuente Palmera de Boda', un concurso de talento novel, con un nuevo premio formativo junto a La Mariposa de Hilo y desfiles profesionales de las firmas participantes".

De este modo, "Fuente Palmera refuerza su posicionamiento como 'El Pueblo de las Novias', una marca consolidada que contribuye a proyectar el nombre del municipio y de Córdoba como territorio vinculado al diseño, la confección, la creatividad y la excelencia empresarial", ha recalcado Félix Romero.

Por su parte, la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Fuente Palmera, Sonia Rovira, ha resaltado que "desde lo rural también se construyen grandes proyectos, se genera empleo, se innova y se crean marcas, se atrae talento y se puede llegar mucho más allá de nuestro territorio".

"Y Fuente Palmera lleva años demostrándolo a través de sus empresas, de sus autónomos y autónomas, de sus trabajadores y, especialmente, de un sector nupcial que se ha convertido en una de las señas de identidad de nuestro municipio", ha apuntado.

"Hablamos de una actividad que mueve muchos millones de euros al año y que crea muchos empleos directos. Pero detrás de esa cifra hay muchísimas historias de esfuerzo, de familias, de autónomos, de comercio, empresas que han conseguido que Fuente Palmera tenga un nombre propio dentro del sector nupcial, 'El pueblo de las novias', del que salen miles de trajes de novias hacia el mundo entero", ha subrayado la representante municipal.

De este modo, Rovira ha recalcado que esta edición tiene como invitada de honor a Beatriz Peñalver, cuya trayectoria representa también esa manera de entender el emprendimiento, desarrollar una firma propia, crecer y proyectarse hacia afuera "pero sin perder el vínculo y sin olvidar de dónde procede". "Porque crear desde un pueblo no significa tener menos oportunidades ni pensar en pequeño", ha añadido.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios de Fuente Palmera, Manuel Jesús Adame, ha hecho hincapié en que "este año hemos querido dar un paso más, el arte de crear Córdoba no es solamente el lema de esta edición, es nuestra manera de reivindicar todo lo que somos capaces de hacer". "Creamos moda, creamos diseño, artesanía, creamos empresas, oportunidades y talentos, pero también estamos construyendo el territorio", ha señalado.

"Van a participar un total de 33 empresas relacionadas con la moda nupcial, fotografía, vídeo y experiencias, alojamientos, viajes y destinos, hogar y equipamiento, complementos y joyerías, eventos y celebraciones, formación, diseño y creatividad y gastronomía. Una muestra pensada para que quien visite Fuente Palmera encuentre en un mismo lugar buena parte de lo que necesita para ese día tan especial", ha añadido Adame.

El representante de los empresarios ha desgranado la actividades que se desarrollarán durante estos cuatros días entre las que destaca el talento joven con el X Certamen de Jóvenes Diseñadores de Fuente Palmera de Boda, "una de las señas de identidad de la feria que recalca nuestra apuesta por quienes están empezando a construir su camino en el mundo de la moda".

El certamen abrirá la pasarela y reunirá a 15 jóvenes finalistas en una oportunidad para descubrir nuevas miradas, nuevas formas de entender la moda y, sobre todo, para dar visibilidad y talento que están llamando a formar el futuro del sector, según han precisado desde la institución provincial.

"Esta edición contempla un nuevo premio formativo junto a La Mariposa de Hilo al talento del patronaje y confección, que incluye una beca formativa especializada, un curso intensivo de modistería de 60 horas y tres sesiones de mentorización personalizada y acciones de difusión del trabajo profesional", ha concluido Manuel Jesús Adame.