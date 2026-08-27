La Diputación de Córdoba incentiva la creación femenina con la tercera edición de la residencia artística 'Arte Viva'

Auxiliadora Moreno (centro), en una foto de familia con participantes y responsables de la tercera edición de la residencia artística 'Arte Viva' en Los Blázquez. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

LOS BLÁZQUEZ (CÓRDOBA), 27 (EUROPA PRESS)

La residencia artística para mujeres 'Arte Viva', proyecto impulsado por la Delegación de Igualdad de la Diputación de Córdoba, ha iniciado ya en Los Blázquez (Córdoba) su tercera edición con el fin de que "14 mujeres del ámbito de la creación de distintas disciplinas, procedencias y generaciones puedan trabajar en sus proyectos artísticos al tiempo que conviven, intercambian experiencias y se forman".

Así lo ha destacado la responsable de Igualdad en la institución provincial, Auxiliadora Moreno, quien ha participado en el acto de inicio de la residencia para trasladar a las participantes el apoyo de la Diputación.

A este respecto, ha manifestado que, "conscientes del éxito de la pasada edición, volvemos a respaldar esta iniciativa porque es una propuesta cultural con identidad propia, que va mucho más allá de una estancia artística", pues "es un espacio donde avanzar en una obra, compartir el proceso y generar vínculos duraderos entre creadoras y también con el territorio".

Moreno ha señalado que "las artes plásticas, la literatura, la música, el teatro, la danza, la escultura, el diseño y la creación multidisciplinar estarán presentes en esta tercera edición, que vuelve a convertir el Albergue Municipal de Los Blázquez en un espacio de creación".

En cuanto a las características del grupo, ha indicado que "reúne perfiles emergentes y creadoras con trayectorias consolidadas, contando con artistas nacidas o residentes en la provincia de Córdoba y con dos creadoras de otros territorios".

Tal y como ha señalado la delegada provincial, "esta diversidad generacional, geográfica y disciplinar es uno de los ejes de 'Arte Viva', que busca que la convivencia entre experiencias diferentes forme parte del propio proceso de creación".

SEMANA DEDICADA A LA CREACIÓN

Durante la residencia, las participantes combinarán tiempo de creación individual con formaciones, asesorías personalizadas, espacios de intercambio y dinámicas colectivas. El objetivo es generar condiciones que son difíciles de encontrar en el día a día, con más tiempo para crear, acompañamiento profesional, contacto con otras disciplinas y una red de mujeres artistas con las que compartir procesos, dudas, herramientas y experiencias.

La residencia culminará con una muestra pública el próximo 1 de septiembre en la que las 14 participantes compartirán los trabajos y proyectos desarrollados durante su estancia en Los Blázquez. Finalmente, el próximo 2 de septiembre concluirá la residencia.

'Arte Viva, Mujeres en Acción' es una iniciativa de la Delegación de Igualdad de la Diputación, producida por Imprevisible Films con la colaboración del Ayuntamiento de Los Blázquez.