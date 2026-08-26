La Diputación de Córdoba incrementa hasta 1,8 millones las ayudas de la Agencia de la Energía para eficiencia energética

Tatiana Pozo, en la presentación del balance de subvenciones de la Agencia Provincial de la Energía. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba y la Agencia Provincial de la Energía dan un paso más en su apuesta por la financiación de proyectos de eficiencia y ahorro energético, tanto de entidades locales como de empresas y centros residenciales de mayores, incrementando hasta la cantidad de 1.800.000 euros las ayudas que otorgan para este cometido.

Así lo ha anunciado la responsable de Energía en la institución y presidenta de la Agencia de la Energía de Córdoba, Tatiana Pozo, quien ha explicado que "hemos recibido, una vez finalizado el plazo, unas 214 solicitudes lo que demuestra que existe una enorme demanda en la provincia y que hemos diseñado una convocatoria más accesible, más clara y mejor orientada".

Ante esta demanda, ha continuado, "estamos tramitando una modificación de crédito de 300.000 euros adicionales para alcanzar así un total de 1.800.000 euros. Esta ampliación es una declaración de intenciones y una constatación de que la Diputación cree de verdad en la transición energética como una política pública útil, cercana y transformadora".

En cuanto al destino del incremento presupuestario, Pozo ha anunciado que "vistas las necesidades del sector empresarial, la convocatoria refuerza de manera especial el apoyo a empresas y cooperativas, incrementando la dotación para estas iniciativas y reconociendo el papel estratégico que desempeñan las empresas en la transición energética".

Con la modificación de crédito, la Agencia de la Energía duplicará el crédito destinado en el año anterior a las empresas, pasando de 300.000 a 700.000 euros en 2026. "Apostar por las empresas es apostar por empleo, por innovación y por un modelo económico más sólido, más eficiente y más preparado para el futuro de la provincia", ha subrayado la delegada provincial.

En lo que respecta a las ayudas de para entidades locales, en concreto para hogares del pensionista o centros de participación activa (Línea 1B), y para centros residenciales de mayores (Línea 3), Tatiana Pozo ha adelantado que a lo largo de septiembre se resolverán de manera definitiva. No obstante, ha aprovechado para confirmar que "todos los proyectos presentados en estas líneas que cumplen con los criterios van a ser subvencionados".

Pozo ha explicado, además, que "una vez tengamos disponibles los créditos que se van a ampliar se procederá a la resolución de las ayudas para instalaciones generales de entidades locales (Línea 1A) y para empresas y cooperativas (Línea 2)".

La presidenta de la Agencia de la Energía ha valorado que "con los datos iniciales esperamos subvencionar hasta 48 proyectos de edificios e instalaciones de entidades locales, hasta 17 proyectos de hogares del pensionista o centros de participación de entidades locales, hasta 32 proyectos de cooperativas o empresas y, por último, hasta 30 proyectos de centros residenciales de mayores. Esto supone en torno a un 14% más de proyectos subvencionados y financiar 71 iniciativas presentadas por las entidades locales".

Por último, Pozo ha recalcado que "la transición energética no es un proceso reservado a las grandes ciudades o empresas, debe ser una oportunidad real para los pueblos de Córdoba, para sus ayuntamientos, sus empresas y la ciudadanía en general. Debe llegar a todos los rincones y hacerlo de forma equilibrada, justa y eficaz".

Entre los proyectos presentados predominan los de autoconsumo fotovoltaico, los de iluminación eficiente, mejora de la envolvente y, en menor número, los de mejora de sistemas de climatización, maquinaria y equipos de mayor eficiencia o infraestructuras para recarga de vehículos eléctricos.