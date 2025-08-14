La Diputación de Córdoba inicia la construcción de una promoción de viviendas protegidas en Iznájar

Marta Siles, muestra, junto a Lope Ruiz, el plano del proyecto de construcción de viviendas en Iznájar. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

Las obras, con un coste de 541.203 euros, se engloban en un programa de inversiones para construir 46 viviendas en once localidades

IZNÁJAR (CÓRDOBA), 14 (EUROPA PRESS)

La delegada de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda de la Diputación de Córdoba, Marta Siles, se ha desplazado hasta el municipio de Iznájar, donde, acompañada por su alcalde, Lope Ruiz, ha participado en el acto de inicio de obra de cinco viviendas unifamiliares independientes destinadas a régimen de alquiler asequible.

Durante su visita, Siles ha especificado que "esta iniciativa, que cuenta con un presupuesto de 541.203,04 euros, se integra en el segundo Programa de Inversiones para la promoción de viviendas protegidas en alquiler del parque de titularidad de la Diputación Provincial".

"Con este inicio de obra avanzamos en la generación de vivienda accesible en nuestra provincia, uno de los pilares de trabajo que se marcaba este equipo de gobierno al considerar el acceso a la vivienda a precios asequibles esencial para la fijación de la población a nuestro territorio", ha remarcado Siles.

La responsable de Vivienda de la institución provincial ha recordado, además, que "estas cinco viviendas se incluyen en las 46 que se desarrollarán en once municipios de la provincia, en un programa que contará con una inversión total de 5.544.004 euros".

Durante su intervención, Siles ha insistido en la idea de que "este esfuerzo inversor no sería posible sin la colaboración de los ayuntamientos implicados, que nos han cedido los suelos sobre los que se ubicarán las promociones y, cómo no, sin la financiación de la Junta de Andalucía".

"Con unos plazos de ejecución que rondan los once meses, si todo se desarrolla según lo previsto, podríamos cumplir con nuestro objetivo de tener finalizadas las promociones con anterioridad al 30 de junio de 2026", ha apostillado Siles.

En cuanto a la promoción de Iznájar, "serán viviendas unifamiliares independientes de dos plantas con patio trasero y cubierta de teja. Contarán con tres dormitorios, calificación energética A, aislamiento de los elementos constructivos, aerotermo para agua caliente y un sistema de placas fotovoltaicas", ha señalado la diputada provincial.

Respecto al régimen de uso, ha manifestado Siles que "serán viviendas en alquiler asequible al menos durante 50 años, con un coste mensual que irá entre los 240 y los 260 euros, un 30% por debajo de los precios del mercado de la zona".

Finalmente, la delegada de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda de la Diputación ha afirmado que "esta institución provincial, a través de la Empresa Provincial de Suelo y Vivienda Cinco, adopta un nuevo papel y se convierte en una herramienta de apoyo a los municipios en la gestión de proyectos de vivienda pública".