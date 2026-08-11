La Diputación de Córdoba invierte 25 millones de euros en la red provincial de carreteras en lo que va de año

Andrés Lorite, durante la presentación del balance de la inversión de la Diputación en su red provincial de carreteras. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, ha informado este martes que en lo que va del presente año 2026 "se han movilizado un total de 25 millones de euros en materia de carreteras provinciales, una cifra de carácter histórico".

Lorite ha remarcado que se puede "hablar de actuaciones que ya se encuentran finalizadas y que han contado con una inversión de 2,5 millones de euros. Aquí podemos destacar la mejora del vial que une Lucena con la ermita de la Virgen de Araceli (750.000 euros) o la obra realizada en la carretera que une Villa del Río y Cañete de las Torres".

A ellas se suman, según ha añadido Andrés Lorite, "las obras ya concluidas en las carreteras entre Bujalance y Valenzuela; la Ronda de Carcabuey o la vía que une Carcabuey con Zagrilla Alta".

"Un segundo concepto nos lleva a las actuaciones que se encuentran en ejecución, con más de cinco millones en carga. Aquí destacamos intervenciones tan importantes como la que, con 1,5 millones de euros, nos permite trabajar en el ensanche de la vía entre La Rambla y San Sebastián de los Ballesteros, obra que esperemos culmine en septiembre con la capa de rodadura", ha apostillado Lorite.

El responsable de Infraestructuras de la institución provincial ha precisado que "aquí también se encuentra la remodelación del tramo Montilla-Montalbán, que nos permitirá acabar con los problemas que veníamos teniendo con las crecidas del arroyo Salado (1,5 millones de euros), y una obra esencial sobre la CO-6411 que permitirá la conexión de Pozoblanco con la ronda de circunvalación, una intervención esencial para mejorar los accesos a Covap y al polígono industrial Dehesa Boyal".

Lorite se ha referido, además, a "las carreteras que en estos momentos están en el Servicio de Contratación y que cuentan con más de 5,3 millones de euros. Cabe destacar, por ejemplo, la segunda fase en la vía de La Rambla a San Sebastián, lo cual nos lleva a hablar de una inversión de tres millones de euros en esta vía".

También se incluye, según ha resaltado, "una obra muy demandada, como es la que une Palma del Río con El Calonge, un ensanche muy importante y que tendrá un coste de 800.000 euros, o la que tenemos prevista en la CO-3204, también denominada Camino Viejo de Castro del Río (700.000 euros)".

El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación ha hecho referencia, además, a que "a esto se unen los 12 millones de euros anuales que prevé el contrato de conservación, lo que nos lleva a la cuantía histórica de 25 millones en inversiones dirigidas a mejorar la seguridad y accesibilidad a nuestros municipios".

Lorite ha remarcado que "a esta cuantía se suman 11,8 millones de euros que, procedentes del Gobierno central, nos permitirán realizar 79 actuaciones vinculadas a los daños causados por el tren de borrascas que nos asoló el pasado invierno y que se pondrán en carga en los últimos meses del año".

En definitiva, ha concluido, "unas inversiones que nos permiten seguir avanzando en la puesta en valor de nuestra de red de carreteras provinciales que suman un total de 2.500 kilómetros".