La Diputación de Córdoba lanza un curso de pilotaje de drones para agricultura y otro de fotografía con 'smartphone'

Archivo - El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación de Córdoba y presidente de Iprodeco, Félix Romero, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), pone en marcha a partir del próximo mes de noviembre un curso de especialización en pilotaje de drones aplicado a la agricultura y otra acción formativa dirigida a autónomos y emprendedores sobre fotografía con 'smartphone'.

Según la información facilitada por la Diputación de Córdoba a Europa Press, el curso de especialización en pilotaje de drones aplicado a la agricultura de precisión es una acción formativa que se engloba en el programa 'IprodecoForma' y se desarrollará durante los meses de noviembre y diciembre en el municipio de Cañete de las Torres.

El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, ha señalado que "el objetivo de esta propuesta es el de acercar las nuevas tecnologías al sector agrario, así como mejorar la capacitación de los profesionales vinculados a esta actividad".

Romero ha explicado que "el curso tendrá una duración de 50 horas presenciales y contará con un máximo de diez participantes". Del mismo modo, contará con un carácter "eminentemente práctico que estará centrado en la mejora de las destrezas de vuelo, la operativa en campo y la aplicación real de esta tecnología en entornos de culturo".

Esta formación, ha continuado, "no se limitará al manejo de estas aeronaves, sino que abordará su aplicación específica en el ámbito de la agricultura de precisión, por lo que los participantes podrán aproximarse a las posibilidades que ofrecen los drones para la monitorización de cultivos y el análisis de información obtenida mediante vuelos técnicos".

"Esta propuesta está dirigida, preferentemente, a personas que dispongan de certificación oficial de pilotaje de drones en vigor, y de manera especial profesionales del sector agrario, titulares y trabajadores de explotaciones agrícolas y personas interesadas en la aplicación de las nuevas tecnologías al sector primario", ha apostillado Romero.

El también presidente de Iprodeco ha insistido en que "esta formación pretende contribuir a la adquisición de nuevas competencias profesionales relacionadas con la digitalización del sector agroalimentario y con la creciente utilización de herramientas tecnológicas en al actividad agrícola".

Romero ha hecho referencia, además, a que "el curso será impartido por Infinito Instituto de Formación SL, empresa que cuenta con una sólida trayectoria en el ámbito de la formación para el empleo".

Se ofertan un total de diez plazas, siendo el coste de matriculación de 200 euros y concediéndose hasta seis becas del 100% del precio que serán íntegramente asumidas por la entidad impartidora, Infinito Instituto de Formación. Las personas interesadas podrán realizar la inscripción a través de la web de Iprodeco ('www.iprodeco.es') o en 'https://cursos.infinitoformacion.com/'.

CURSO DE FOTOGRAFÍA CON 'SMARTPHONE'

Por otro lado y también a través de Iprodeco, la Diputación ha lanzado una nueva acción formativa gratuita dirigida a autónomos, profesionales, empresarios y emprendedores de la provincia para ayudarles a convertir su teléfono móvil en una herramienta profesional de venta.

Con el título de 'Fotografía con smartphone: atrae clientes a tu comercio o negocio local', la formación busca dotar a los participantes de técnicas necesarias para mejorar su imagen de marca y aumentar la interacción con sus clientes en el entorno digital.

El programa abordará aspectos clave como el dominio de la luz, la composición orientada al producto y el uso de aplicaciones gratuitas para una edición rápida y eficaz. La formación será impartida por Fran Vaquero, fotógrafo profesional con una amplia trayectoria en fotografía corporativa, imagen de marca y elaboración de catálogos comerciales. Su metodología se basa en el concepto de aprender haciendo.

El curso, también enmarcado en 'IprodecoForma', se desarrollará siguiendo un modelo mixto; por un lado, tres sesiones online centradas en fundamentos de iluminación, edición y estrategia de contenido visual (9, 10 y 11 de noviembre) y, por otro, una jornada presencial, el 12 de noviembre, que consistirá en un taller práctico intensivo en los Colegios Provinciales donde los alumnos trabajarán 'in situ' con productos, bodegones y técnicas de imagen personal.

El programa incluye tutorías individuales de un mínimo de 30 minutos por participante. En estas sesiones los participantes podrán resolver sus dudas y ajustar su estrategia visual de manera personalizada con el docente.

Los interesados en esta acción --dirigida fundamentalmente a autónomos, profesionales, empresarios y emprendedores de la provincia-- podrán realizar su inscripción en el siguiente formulario 'https://forms.gle/b9VXgMKfBujdTpML6'.