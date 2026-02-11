La Diputación de Córdoba mantiene una semana más el suministro de agua mediante camiones en Rute e Iznájar

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, en su encuentro con los alcaldes de Iznájar y Rute. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

IZNÁJAR (CÓRDOBA), 11 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Córdoba, a través de su Empresa Provincial de Aguas (Emproacsa), mantendrá una semana más el suministro de agua a través de camiones cisterna en los municipios de Rute e Iznájar, un servicio que puso en marcha la institución provincial para garantizar el abastecimiento tras haberse declarado el agua como no apta para su consumo en boca como consecuencia del temporal.

El máximo representante de la institución, Salvador Fuentes, ha señalado que "estábamos esperando la borrasca del viernes pero tenemos ya una cantidad de agua considerable y ayer los parámetros de turbidez del manantial de La Hoz subían, cuando venían bajando progresivamente y teníamos unas previsiones de a mediados de semana volver a la normalidad".

Ante esta situación, según ha proseguido, "se prolonga que el agua no esté apta para consumo alimentario y de higiene bucal y, por tanto, alargamos una semana este servicio de suministro con camiones cisterna ante la previsión de nuevas precipitaciones durante los próximos días".

El presidente provincial ha abundado en que "una vez el agua alcance los niveles permitidos de turbidez, que son los cinco puntos, tenemos que tener tres analíticas consecutivas cada 24 horas que garanticen que el agua está estable y que es apta según lo establecido por la Delegación de Salud. A partir de ahí, volveremos a la normalidad".

El presidente de la Diputación, que se ha reunido con los responsables municipales de Rute e Iznájar, David Ruiz y Lope Ruiz, para trasladarles directamente esta noticia, ha recordado que "el operativo está compuesto por tres camiones; una cisterna con 18.000 litros de capacidad para Rute y otras dos, de 12.000 litros cada una, para Iznájar pueblo y para sus aldeas. El agua se cargará en la ETAP de Iznájar".

Los núcleos afectados por esta medida son Iznájar, El Higueral, Cierzos y Cabrera, Arroyo de Priego, Solerche, El Jaramillo, El Lorite, Los Juncares, La Celada, La Fuente del Conde, Los Ventorros de Balerna, El Adelantado, Las Chozas, La Hoz, Corona-Algaida-Gata, Los Concejos, Alarconas-Antorchas, Montes Claros, Arroyo del Cerezo, Valenzuela y Llanadas y Rute.

Este suministro de agua fue puesto en marcha el pasado viernes debido a que las lluvias de los últimos días incrementaron el aporte de agua al manantial de La Hoz provocando un aumento de la turbidez por encima del valor establecido.

Este hecho fue comunicado a la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía, administración competente para declarar la no aptitud para su consumo, ya sea para su consumo directo o para la preparación de alimentos e higiene bucal. No obstante, no existe inconveniente para el resto de usos cotidianos, como el aseo personal o la limpieza, de ahí que no se haya producido por el momento el corte del agua, que sigue llegando a las casas.

Las rutas de los camiones cisterna de reparto de agua para consumo humano están en Rute en el Aparcamiento Blas Infante (frente al bar de la gasolinera) en horario de 9,00 a 13,00 horas; en la Hoz, en horario de 13,00 a 14,00 horas y de 14,00 a 17,00 horas en Paseo de Fresno.

En Iznájar Cierzos y Cabreras estará en el recinto ferial de 9,00 a 12,00 horas y en Calvario (Colegio) de 12,30 a 14,30 horas. En la zona de Valdearenas estará junto al Hotel Caserío de 15,00 a 17,00 horas. Por otro lado, en la zona de Iznájar Sur se repartirá agua en Las Chozas (marquesina del bus) a las 9,15 horas, en Fuente del Conde (bar Los Pajaritos) a las 10,00 horas, en Cruz de Algaida (Frente Hielos Arjona) a las 10,45 horas, en El Adelantado (en el colegio) a las 11,20 horas, en Valenzuela y Llamadas (marquesina del bus) a las 11,50 horas y en Montes Claros (marquesina del bus) a las 12,15 horas.

En Iznájar Norte el reparto será en La Celada (plaza) a las 14,00 horas, en Lorite (junto al colegio) a las 14,40 horas, en Solerche (junto a pistas deportivas) a las 15,20 horas, en El Higueral (junto al colegio) a las 16,15 horas y en Juncares (junto al salón cultural) a las 17,10 horas. Después estará en Arroyo de Priego (en la almazara) a las 17,40 horas y en El Villar (Charcón) a las 18,15 horas.

Estos horarios pueden sufrir modificaciones que se irán comunicando por parte de los ayuntamientos a través de sus canales oficiales. Con estas rutas se atienden las necesidades de los vecinos afectados.