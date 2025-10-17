La Diputación de Córdoba y la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres preparan las actividades por el 25N

La delegada de Igualdad en la Diputación de Córdoba, Auxiliadora Moreno, y representantes de la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres en la presentación de las actividades por el 25N. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba y la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres vuelven a sumar esfuerzos para impulsar un programa de actividades coincidiendo con la celebración del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En rueda de prensa, la responsable de Igualdad en la institución provincial, Auxiliadora Moreno, ha sido la encargada de desgranar todas las acciones enmarcadas en el convenio de colaboración que mantienen ambas entidades, "una alianza firma y comprometida con la ciudadanía y el tejido social, con quienes alzan la voz contra las violencias que sufren las mujeres; es una apuesta decidida por la igualdad, la justicia y la vida".

Con respecto al programa previsto en el marco de esta colaboración, y con ocasión del 25N, Moreno ha destacado la celebración de la marcha en bicicleta 'Pedaleando contra las violencias que sufren las mujeres', que será el domingo 16 con salida desde las Tendillas y llegada a la Plaza de Cañero. Según la diputada provincial, "con esta actividad se unen deporte, visibilidad y reivindicación. Porque cada pedalada supone un gesto de resistencia, sororidad y esperanza hacia una sociedad libre de violencia machista".

A estas actividades, ha continuado la delegada de Igualdad, "hay que sumar los paros, manifestaciones y concentraciones que promueve la plataforma para recordar que la lucha contra la violencia de género no entiende de horarios ni de calendarios y la atención directa a mujeres víctimas de violencia de género, una atención que este convenio permite reforzar".

Así, el martes 25 habrá un paro a las 12,00 horas en las puertas de instituciones, centros de trabajo y estudio o comercios, entre otros, y el martes 25 será la gran manifestación, con salida a las 18,00 horas desde la Plaza de las Tres Culturas y llegada a la Corredera.

En definitiva, Moreno ha recordado que "gracias al convenio realizamos una gran cantidad de acciones a lo largo de todo el año, que van desde talleres en escuelas y campamentos de verano, donde se siembra la igualdad desde la infancia, hasta el reparto de banderolas para hacer más visible a lacra de la violencia de género". De igual modo, la diputada provincial ha adelantado que en el mes de abril habrá una nueva jornada 'Ni tú ni yo, nosotras', "que busca crear espacios de encuentro y empoderamiento colectivo porque juntas somos más fuertes'.

En representación de la plataforma, su presidenta, Elena Vega, ha recalcado que dentro de la colaboración con la Diputación "se han realizado 35 talleres de verano para 800 alumnos de ocho pueblos de la provincia". Asimismo, ha continuado, "gracias a la ampliación de este convenio podemos destinar esta ayuda a la asistencia psicológica y jurídica de muchas mujeres".

Con respecto a las actividades programadas por el 25N, Vega ha abundado en la celebración de la marcha sobre ruedas y la manifestación del 25N y ha recordado que "continúa abierto el concurso de diseño de la cartelería de las actividades de noviembre de 2026". De igual modo, ha recordado que tanto la Diputación como el Ayuntamiento celebrarán plenos extraordinarios de repulsa de la violencia machista y el 3 de diciembre habrá un acto final de cierre en el Salón de Actos del Palacio de la Merced.