La Diputación de Córdoba pone el colofón a su XXII Certamen de Jóvenes Flamencos con una gira de diez galas

El delegado de Cultura en la Diputación, Gabriel Duque, presenta la gira de los ganadores del Certamen de Jóvenes Flamencos. - DIPUTACION DE CORDOBA

CÓRDOBA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba, Gabriel Duque, ha dado a conocer este jueves la gira de diez galas que supondrá el colofón de la XXII edición del Certamen de Jóvenes Flamencos, "tras una noche única como la vivida el pasado 28 de junio en Encinas Reales con la celebración de la final del concurso, ahora nuestros artistas recorrerán la provincia".

En rueda de prensa, Duque ha recordado que "estas actuaciones son consecuencia directa de nuestro certamen, puesto que el premio otorgado a los ganadores consiste en la realización de nueve puestas en escena dentro de una gira oficial. A ellos se sumarán también los finalistas de cada modalidad como reconocimiento a su participación en esta iniciativa".

"Este formato permite no solo premiar el talento, sino también acercar el arte flamenco joven a numerosos rincones de Córdoba, uno de los objetivos que perseguimos desde la institución provincial. Así, los artistas ganadores en las modalidades de cante, guitarra y baile recorrerán entre agosto y octubre diez municipios, llenando plazas, teatros y espacios culturales con su pasión por el flamenco", ha matizado Duque.

El responsable de Cultura de la Diputación ha especificado que "esta serie de actuaciones ya comenzó el pasado 6 de agosto en Los Blázquez, siendo las próximas citas en las localidades de Villanueva del Rey (9 de agosto), Cardeña (22 de agosto) y Alcaracejos (23 de agosto)".

Según ha detallado Duque, "completarán esta gira las citas de Carcabuey (13 de septiembre), Villa del Río (19 de septiembre), Luque (27 de septiembre), La Victoria (10 de octubre), Posadas (11 de octubre) y El Viso (18 de octubre)".

"En definitiva, unas propuestas en las que ocho jóvenes talentos ofrecerán lo mejor de su arte y que supondrán un reconocimiento al esfuerzo y calidad artística de estos intérpretes, además de una oportunidad única para que el público de la provincia disfrute de un espectáculo de primer nivel", ha matizado Duque.

El delegado de Cultura de la Diputación ha hecho referencia, además, a que "los cuadros flamencos que acompañan a las bailaoras cuentan en sus filas con jóvenes que ya participaron en ediciones anteriores del certamen".

GANADORES Y FINALISTAS DE XXII CERTAMEN JÓVENES FLAMENCOS

Los ganadores de esta XXII edición del Certamen de Jóvenes Flamencos han sido Marina Reyes, premio Antonio Díaz 'Fosforito' (cante); Melchor de Juan, premio Vicente Amigo (guitarra flamenca); Raúl Alba, premio Blanca del Rey (baile, 14 a 18 años), y Natalia García, premio Olga Pericet (baile, 19 a 35 años).

En cuanto a los finalistas, se ha reconocido a Inmaculada López como finalista premio 'Fosforito'; Antonio Jesús Gómez, finalista premio Vicente Amigo; Lucía Vinós, finalista premio Blanca del Rey, e Inmaculada Carmona, finalista premio Olga Pericet.

En este 2025, las fases del certamen han contado con un jurado compuesto por personas de reconocido prestigio dentro del mundo flamenco. Han sido Francisco José Arcángel Ramos 'Arcángel', cantaor flamenco; Rubén Olmo, director del Ballet Nacional de España; Kyoko Shikaze, periodista especializada en flamenco; Laura González, guitarrista flamenca y Manuel Moreno Maya 'El Pele', cantaor flamenco, los encargados de acompañar a los participantes durante el desarrollo del concurso.

Finalmente, Duque ha hecho hincapié en que "esta iniciativa forma parte del compromiso de la Diputación de Córdoba con la promoción del flamenco entre las nuevas generaciones y con el acceso de toda la ciudadanía a propuestas culturales de calidad".