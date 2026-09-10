La Diputación de Córdoba pone el foco en la prevención en el Día Mundial para la Prevención del Suicidio

Autoridades en la inauguración del enceuntro sobre la prevención en el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido este jueves la celebración de la mesa redonda titulada 'Hablemos del suicidio sin mitos: prevención desde la salud mental, la psicología y la educación', iniciativa que se enmarca en los actos conmemorativos del Día Mundial para la Prevención del Suicidio.

El acto, organizado por la Asociación Internacional Teléfono de la Esperanza, ha contado con la participación de la delegada de Derechos Sociales de la institución provincial, Irene Aguilera; el presidente de la entidad, Rafael Ruiz; la delegada de Servicios Sociales, Mayores y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador, y la delegada provincial de Sanidad y Consumo de la Junta, María Jesús Campos.

Durante su intervención, Aguilera ha insistido en que las puertas de la Diputación se abren "para convocar una mesa muy necesaria", pues "son muchos los mitos relacionados con el suicidio y que impiden escuchar, en un determinado momento, voces de alarma que deben llamar nuestra atención".

"Vivimos en un momento en el que todo es muy rápido y en el que se reducen los tiempos de escucha; sin embargo, ese pararnos y mirar con las gafas de la personas que reclaman nuestra atención es fundamental", ha matizado Aguilera.

Para la también presidenta del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), "es importante que detrás de ese teléfono hay personas formadas que escuchan que saben detectar problemas y ofrecer soluciones a problemas concretos".

Por su parte, el presidente de la Asociación Internacional Teléfono de la Esperanza en Córdoba, Rafael Ruiz, ha hecho referencia a que se celebran "tres actos centrales a lo largo del año, uno dedicado a la escucha, otro al voluntariado y el que hoy celebramos centrado en la prevención del suicidio".

Y es que la prevención, ha continuado, "es una de las líneas maestras de nuestro trabajo, intentando con la intervención directa prevenir y reducir. Aquí uno de los obstáculos con los que nos encontramos son las barreras sociales que nos impiden actuar".

"Así, mitos como por ejemplo el que señala que hay personas que piensan que cuando un sujeto habla del suicidio no hay que hacerle caso, cuando es el momento en el que hay que abordarlo, iniciando un proceso de escucha y atención. Y en torno a estos mitos se centra la mesa redonda que abordamos hoy", ha apostillado Ruiz.

El presidente de la Asociación Internacional Teléfono de la Esperanza en Córdoba se ha referido a que son cerca de 7.000 las llamadas recibidas al año, no todas ellas centradas en el suicidio, unas llamadas que son atendidas por un equipo de voluntarios y orientadores".

Por su parte, la delegada de Servicios Sociales, Mayores y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador, ha puesto de manifiesto la importancia de la prevención y de contar con alguien que pueda "dar la voz de alarma", pues no solo las personas mayores sufren soledad no deseada, también jóvenes.

Por último, la delegada provincial de Sanidad y Consumo de la Junta, María Jesús Campos, ha resaltado que desde la Administración autonómica se está trabajando en "programas preventivos" en este ámbito en el que pa "prevención es prioritaria".