La Diputación de Córdoba pone el foco en la salud cardiovascular con la celebración de las VII jornadas de Aspacacor

Autoridades en la inauguración de las las VII Jornadas de Rehabilitación cardiaca y prevención cardiovascular de Aspacacor. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba pone el foco en la salud cardiovascular gracias a las VII Jornadas de Rehabilitación cardiaca y prevención cardiovascular de la Asociación de Pacientes Cardiacos de Córdoba y Provincia (Aspacacor), con las que se pretende concienciar en la prevención de las enfermedades cardiovasculares coincidiendo con el Día Mundial del Corazón.

En declaraciones a los periodistas previas a la inauguración, la delegada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana de la institución provincial, Auxiliadora Moreno, ha explicado que estas jornadas anuales, bajo el lema 'Cuidando corazones, transformando vidas', tratan de "acercar a pacientes, familiares y ciudadanía información sobre la salud cardiovascular, combinando la divulgación científica con la experiencia de las propias personas que conviven con una enfermedad cardíaca".

En definitiva, ha resumido la responsable de la Diputación, "se trata de generar un espacio de encuentro y participación en el que la prevención, el conocimiento y el acompañamiento sean herramientas para mejorar la calidad de vida".

Moreno, además, ha detallado que "el programa aborda cuestiones de especial interés y actualidad, como los avances en cardiología, la relación entre salud bucodental y enfermedad cardiovascular, el papel de los cuidadores y el autocuidado emocional, las miocardiopatías y su seguimiento y la importancia de la lipoproteína (a) como factor de riesgo cardiovascular".

Junto a la perspectiva de los profesionales, las jornadas conceden también un espacio importante a la experiencia de los pacientes, con el testimonio de una persona trasplantada cardíaca que permitirá acercar a la ciudadanía la realidad de quienes afrontan una enfermedad cardiovascular y poner en valor la importancia de la atención sanitaria, la recuperación y el acompañamiento.

Para concluir, la delegada ha remarcado que "estas VII Jornadas representan una oportunidad para aprender, compartir experiencias y concienciar sobre la importancia de cuidar nuestro corazón, situando a las personas en el centro y transmitiendo un mensaje positivo: cuidar el corazón es también cuidar nuestra vida y nuestra comunidad".

Por su parte, el presidente de Aspacacor, Alfonso Otero, ha resaltado que "estamos muy satisfechos con la acogida de estas jornadas y por tener una prórroga de vida, que la aprovechamos con gratitud para devolver lo que la sanidad pública nos ha dado a nosotros, que es salvarnos la vida".

"Lo importante es la concienciación, tener presente y llevar a cabo todo lo que nos han enseñado en el Hospital Reina Sofía. Desde que sales de la primera etapa que es la operación, te asesoran y tratan en la rehabilitación cardíaca, que es donde nos enseñan los hábitos saludables, útiles e importantes", ha expresado Otero

Del mismo modo, ha proseguido, "ahora nuestro objetivo no es solo dar herramientas de apoyo a quienes ya conviven con la enfermedad, sino transformar la mentalidad hacia una prevención activa. Un corazón cuidado es una vida transformada".

El encuentro, coordinado por la secretaria de Aspacacor, María José de la Torre, ha contado con la participación de numerosos profesionales, entre los que se encuentra María Ángeles García, gerente del Servicio Andaluz de Salud; Francisco Triviño, director gerente del Hospital Reina Sofía, y Dolores Mesa, presidenta de la Fundación Andaluza de Cardiología.

Triviño ha querido felicitar a Aspacacor y ha agradecido el trabajo a todos los profesionales del hospital que se dedican a cuidar de nuestro corazón "desde el diagnóstico, desde la prevención, desde los procedimientos mínimamente invasivos, la cirugía cardíaca, los cuidados en planta o la rehabilitación cardíaca; tenemos un verdadero ejército de profesionales que cuidan por la salud cardiovascular de todos los cordobeses".