La Diputación de Córdoba pone en marcha una nueva edición de su Escuela Feminista Wallada

CÓRDOBA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través de su Delegación de Igualdad, pone en marcha una nueva edición de la Escuela Feminista Wallada, iniciativa formativa que contará con un total de diez ponencias y que dará comienzo el próximo miércoles 25 de marzo.

La responsable del área en la institución provincial, Auxiliadora Moreno, ha señalado que como novedad, en esta edición de 2026, se incorpora "el formato online, con el objetivo de facilitar el acceso a la formación y llegar así al mayor número posible de personas interesadas".

Según Moreno, "este ciclo de conferencias contará con especialistas con larga trayectoria feminista o con mujeres cuyos trabajos han contribuido a la investigación con esta perspectiva feminista. Así, la ponencia inaugural de la Escuela Feminista Wallada 2026 correrá a cargo de Ana de Miguel llevando por título 'Los orígenes del feminismo, de la ilustración al sufragismo'.

"El programa constará de diez sesiones formativas que se desarrollarán entre los meses de marzo y diciembre y que tendrán una duración de tres horas cada una. Esta formación va dirigida a toda la ciudadanía con interés específico en materia de igualdad", ha apostillado Moreno.

Durante el mes de abril habrá dos ponencias por parte de profesionales como Margarita Márquez Padorno 'Feminismos contemporáneos: debates, retos y horizontes', y Marga Sánchez Romero 'Mitos sobre el papel histórico de la mujer en relación a los cuidados: economía feminista: trabajo y cuidados'.

Ya en mayo, la Fundación Ana Bella ofrecerá una ponencia sobre 'Salud integral con enfoque de género' y en el mes de junio la docente Lucía Carmona será la encargada de la ponencia 'Deporte, actividad física e igualdad de género'.

Tras el parón estival, la escuela volverá a ofrecer en el mes de septiembre, a cargo de la artista y docente Clara Gómez Campos, la intervención 'Educación y coeducación para la igualdad', que enlaza en el mes de octubre con otra artista del ámbito del cine como es Laura Hojman que abordará en su ponencia 'Cultura y creación artística desde una perspectiva feminista'.

En el mes de noviembre, coincidiendo con la celebración de la efemérides del 25N, se han propuesto dos ponencias a cargo de Asunción Bernárdez Rodal y María Francés, sobre 'Medios de comunicación, redes sociales e imaginarios de género' y 'La imagen como herramienta de liderazgo y comunicación en puestos de responsabilidad', respectivamente. Como broche final y despedida de este ciclo de conferencias, Jesús Moreno ofrecerá su charla sobre 'Masculinidades críticas y corresponsabilidad social'.

Los interesados podrán inscribirse a las formaciones a través del formulario 'https://form.everestwebdeals.co/?form=de53a75eb3d4fec7ce30d4...'.