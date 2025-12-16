La Diputación de Córdoba presenta alegaciones a la planificación eléctrica y pide líneas clave para la zona norte

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, en la presentación de las alegaciones que se han realizado a la planificación de la red de transporte eléctrico. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha hecho públicas las alegaciones presentadas a la planificación de la red de transporte eléctrico 2025-2030 del Gobierno de España, "un documento que registrábamos ayer y que tiene como eje central atender las necesidades de la zona norte de la provincia que son claves y esenciales para su futuro y el de toda la provincia".

En rueda de prensa, Fuentes ha detallado que "se solicita la incorporación del eje Lancha-Peñarroya-Maguilla de 400 kV, compuesto por las líneas Lancha-Peñarroya (400kV) y la línea Peñarroya-Maguilla (400kV), que atenderá las necesidades de demanda y generación del Valle del Guadiato y Los Pedroches, estructurando además el territorio y conectando con Extremadura por una nueva vía".

Además, según ha continuado, "se propone la repotenciación del eje Carmona-Villanueva del Rey-Almodóvar-Casillas-Lancha de 220kV y la construcción de dos nuevas subestaciones. En primer lugar, la de Peñarroya 400 kV, como enlace del eje Lancha-Maguilla 220 kV para atender tanto la demanda como generación de una zona actualmente saturada en distribución y sin red de transporte cercana". Además, "se debe incorporar la subestación Lancha de 400kV, anexa a Lancha 220 kV para dar salida al eje 400 kV hacia el norte de Córdoba", ha dicho Fuentes.

En este sentido, el presidente ha añadido que "hemos incorporado la línea de alimentación a la nueva subestación al norte de la capital cordobesa para atender los suministros de la zona norte y de los polígonos industriales". Se trata del eje Lancha-Casillas que incluye la línea Lancha-Córdoba Norte (220kV) y la línea Córdoba Norte-Casillas (220kV)".

El presidente de la institución provincial ha insistido en la importancia de incorporar una subestación en Córdoba Norte 220 kV, que permita disponer de una nueva transformación 220/66 kV de 125 MVA en la zona y asegurar un adecuado apoyo a la red de distribución en el entorno de Córdoba capital. Se debe incorporar también el transformador subsidiario de la aparición de la nueva subestación de 400 kV que amplía el parque de 220 kV de la subestación Lancha siendo necesario, al menos, un transformador de 400/220 kV.

Fuentes ha afirmado que "el conjunto de proposiciones solicitadas para la provincia de Córdoba, en consonancia con la alegaciones presentadas por el Gobierno de la Junta de Andalucía y con el objetivo de revertir la situación de la zona Norte de la provincia que viene generando el incumplimiento de principios rectores esenciales para la generación de riqueza y vertebración del territorio".

"Todo ello, incide en que la provincia de Córdoba, especialmente en zona norte, encuentre limitada su capacidad de desarrollo de la industria, su competitividad económica y la implantación de nuevas iniciativas empresariales ligadas a las energías renovables, la industria y la innovación", ha apostillado Fuentes.

Por ello, ha continuado el presidente de la Diputación, "resulta inaplazable incorporar en la Propuesta de Planificación Eléctrica Nacional Horizonte 2030 del Ministerio de Transición Ecológica los proyectos, entre ellos los de hidrógeno verde, que son necesarios y prioritarios, especialmente en la zona norte de la provincia de Córdoba, pues es una demanda histórica imprescindible para su desarrollo y que tiene por objeto garantizar una infraestructura energética moderna, suficiente y equilibrada que permita atender la demanda creciente, fomentar el desarrollo industrial, atraer inversión privada".

"Nuestras alegaciones marcan como prioritarias las líneas del Eje Lancha-Peñarroya-Maguilla, con las líneas Lancha-Peñarroya y Peñarroya-Maguilla, unas incorporaciones que no podemos dejar de reclamar como esenciales y claves para el futuro de la provincia", ha concluido Fuentes.