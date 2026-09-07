La Diputación de Córdoba promueve la XXIII Feria del Queso Villa de Zuheros, que se celebra del 17 al 20 de septiembre

Romero en la presentación de la XXIII Feria del Queso Villa de Zuheros. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba promueve la XXIII Feria del Queso Villa de Zuheros, que se celebrará del 17 al 20 de septiembre, y que se ha consolidado como una de las citas más destacadas para la promoción del queso artesanal y del sector caprino así como para la difusión turística de la localidad, declarado Municipio Turístico de Andalucía.

Esta cita, organizada por el Ayuntamiento de la localidad --en colaboración con Los Balanchares, Quesería de la Sierra Subbética-- se llevará a cabo en el Paseo de la Constitución y se presenta como una oportunidad para "dinamizar la actividad económica y turística de Zuheros y de su entorno, generando un espacio de promoción para productores y empresas vinculadas al sector agroalimentario".

Así lo ha resaltado el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, quien ha detallado que con esta nueva edición la Villa y Señorío de Zuheros vuelve a situar el queso artesanal en el centro de su promoción gastronómica y turística".

Además, ha asegurado que "el 2026 es el año del queso para Córdoba, ya que si del 17 al 20 de septiembre esta localidad va a celebrar esta fiesta del queso, dos meses más tarde, en noviembre, la ciudad de Córdoba acogerá los prestigiosos World Cheese Awards, un importante escaparate internacional".

"Esta fiesta demuestra que el queso está más de moda que nunca, que hay que apostar por los productos de origen y por la calidad del producto y, sobre todo, que hay que apostar por esa fusión del producto con el territorio, con el paisaje, que es una de las reivindicaciones y estrategias de la marca 'Sabor a Córdoba'", ha recalcado el también presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Económico.

Por su parte, el alcalde de Zuheros, Juan Manuel Poyato, ha subrayado que "esta feria genera un importante impacto económico ya que revierte tanto en nuestra localidad como en todos los pueblos de alrededor. La Subbética cordobesa se beneficia de esta fiesta ya que son más de 15.000 las personas que la visitarán en tres días".

"El Ayuntamiento ha habilitado más de 110 nuevas plazas de aparcamientos gracias al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino d,e las que hacer uso en esta fiesta del queso", ha avanzado el regidor.

Igualmente, el gerente de Los Balanchares, Juan de Dios Serrano, ha explicado que "en total serán 23 los stand participantes, en los que se reunirán más de 60 tipos de queso diferentes que provienen siempre de industrias artesanas pequeñas. Industrias que tienen un importante efecto en el territorio ya que fijan la población y a los ganaderos y donde se hacen recetas tradicionales" que mantienen y conservan.