La Diputación de Córdoba recibe 1,5 millones de fondos europeos para ampliar el proyecto Agrosocial Plus

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha anunciado este sábado la aprobación de una subvención de 1,5 millones de euros en el marco del Programa Interreg VI-A España-Portugal, financiado por el Fondo Feder, para el proyecto Agrosocial Plus.

Según ha informado la institución provincial en una nota, el proyecto va a contar con un presupuesto de dos millones de euros que "permitirán reforzar la línea de trabajo iniciada con la fase previa de Agrosocial y ampliar el alcance de su cooperación transfronteriza hasta 2028".

Por su parte, el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, ha destacado que el proyecto ha sido seleccionado como "una iniciativa estratégica por su contribución a la economía social agroalimentaria, la cohesión territorial y la innovación rural en España y Portugal".

En esta línea, ha subrayado que la aprobación de este programa supone "un nuevo impulso para el sector agroalimentario de la provincia y para las zonas rurales de ambos países". "Este proyecto permitirá seguir avanzando en innovación, en empleo y en el relevo generacional, que son elementos clave para la sostenibilidad del territorio", ha afirmado.

En este sentido, Fuentes ha puesto en valor las alianzas entre el sector público y las cooperativas que "son esenciales para modernizar el sector, impulsar la competitividad y garantizar el futuro del medio rural".

Asimismo, ha añadido que el proyecto Agrosocial Plus se ejecutará a través de un consorcio formado por doce entidades públicas y organizaciones empresariales, entre las que se encuentran Confagri, Agaca, Cooperativas Agroalimentarias de Estremadura y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía.

UN PROYECTO DE ECONOMÍA SOCIAL

El proyecto Agrosocial Plus está coordinado por la Diputación de Córdoba, como beneficiario principal, y cuenta como socios con las diputaciones de Cáceres, Cádiz y Lugo, la Fundación Europea para la Innovación (Intec), las cooperativas agroalimentarias de Andalucía y Extremadura y entidades de Portugal como el Ayuntamiento de Fundao, así como Confagri, la Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, la Associação Odiana y la Unión de Cooperativas Asociación Galega de Cooperativas Agrarias Agaca.

Agrosocial Plus impulsará actuaciones orientadas a acompañar a cooperativas, agricultores y empresas de economía social mediante living labs agroalimentarios, la Escuela Transfronteriza de Alta Diercción, rutas de emprendimiento social, ferias y acciones de valorización de productos locales y programas de capacitación dirigidos a jóvenes, nuevos emprendedores y profesionales del sector.

La iniciativa está financiada por el programa Interreg España-Portugal (Poctep) con un presupuesto de 2.062.429,85 de euros, de los cuáles 1.546.822,39 euros son aportados por el Fondo Feder de la Unión Europea, mientras que el 25% restante corresponde a las entidades beneficiarias, bajo la coordinación de la Diputación de Córdoba.

Con una duración de tres años (2026-2028), el proyecto persigue consolidar espacios rurales más competitivos y sostenibles a través de la innovación aplicada, el empleo de calidad y la cooperación público privada con cooperativas, reforzando la conexión entre productores, entidades públicas y agentes económicos de España y Portugal.