La Diputación de Córdoba recibe el premio 'María Cañas' por su colaboración con la AECC

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, durante el Desayuno informativo Europa Press: ‘Andalucía desde sus territorios' en la Sede de la Fundación Cajasol, a 10 de septiembre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

Salvador Fuentes destaca que "es un símbolo de una alianza que hemos construido juntos para servir a lo más importante, que es la vida"

CÓRDOBA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha recibido este jueves el premio 'María Cañas', entregado por la delegación provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), en reconocimiento a la colaboración de la institución provincial con la entidad.

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, ha agradecido el galardón asegurando que no lo siente "como un reconocimiento solo a la Diputación, sino como un símbolo de un camino compartido por toda nuestra provincia, de una alianza que hemos construido juntos para servir a lo más importante, que es la vida, la salud y la dignidad de las personas".

Fuentes, quien ha recordado a la figura de la impulsora de la AECC en Córdoba, que da nombre a estos premios, ha hecho hincapié en que "la historia de la AECC en Córdoba es una historia como la de María, de constancia, de solidaridad y generosidad".

Además, el presidente de la institución provincial ha querido "rendir un homenaje a tantas personas que han dado su vida a esta causa, como los fundadores y promotores, sus presidentes históricos, como Francisco Javier Torres o María Luisa Cobos", también "a la actual presidenta, Auxiliadora Cabanas, y su junta directiva, a todas las juntas locales presentes en prácticamente toda la provincia y, por su puesto, a los voluntarios y profesionales, que son el corazón y la fuerza de esta asociación".

Fuentes ha concluido agradeciendo este reconocimiento, que "es también una responsabilidad", y ha asegurado que, desde la Diputación "seguiremos trabajando de la mano de la AECC, apoyando sus iniciativas, tendiendo puentes, buscando siempre medidas que sirvan de ayuda a quienes deben enfrentarse a la dura experiencia de esta enfermedad".