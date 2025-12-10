La Diputación de Córdoba reconoce a deportistas y clubes de la provincia en la quinta Gala del Deporte

Quinta edición de la Gala del Deporte Provincial. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

POZOBLANCO (CÓRDOBA), 10 (EUROPA PRESS)

El Teatro El Silo de Pozoblanco (Córdoba) ha acogido este miércoles la celebración de la quinta edición de la Gala del Deporte Provincial que, organizada por la Diputación, ha servido para reconocer el esfuerzo de deportistas y clubes, así como para poner en valor sus éxitos, tanto individuales como colectivos, algunos de los cuales se han alcanzado en categorías máximas.

El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha destacado que la actividad deportiva "es algo mucho más profundo que un mero resultado, es una herramienta insustituible de cohesión social y territorial, de ahí que nuestra gran apuesta sea invertir en valores, porque es invertir en el futuro de nuestra provincia".

Fuentes ha hecho hincapié en el compromiso de la Diputación con el deporte y ha destacado "el apoyo al deporte base con infraestructuras de calidad en nuestros 77 municipios, y un impulso a la igualdad para que el deporte femenino y el deporte adaptado alcancen la visibilidad que merecen. Queremos ser el aliado para que ningún deportista de Córdoba se quede sin cumplir sus sueños o sus metas por ninguna razón".

"Nuestra provincia es una de las más destacadas a nivel nacional en materia deportiva, y esta noche celebramos el gran nivel de las personas y entidades que lo hacen posible. Las historias que hoy reconocemos no son de éxito fácil, sino de sacrificio, y reflejan exactamente los valores que buscamos inyectar en nuestra sociedad; disciplina, respeto, resiliencia y salud", ha apostillado el máximo responsable de la Diputación.

Son unos valores que, en opinión de Fuentes, encarnan todos los deportistas que han sido reconocidos en la gala como Alfonso Cabello, galardonado con el premio 'Sportius Virtute' y que, "tras lidiar con el covid persistente, ha recuperado la corona mundialista por séptima vez", o Maya Alcaide, que "ha superado la adversidad para convertirse en campeona de España de parabádminton".

El regidor provincial ha felicitado al Ayuntamiento de Pozoblanco por "su gestión estratégica en materia deportiva" y al Club Deportivo Pozoblanco en el centenario de su fundación. También ha tenido palabras para la iniciativa privada de apoyo al deporte, representadas en esta ocasión por Covap, por el impulso a la Copa Covap de la que ha destacado que "va más allá del patrocinio para ofrecer una herramienta educativa que se complementa con charlas sobre alimentación saludable", y por Ciclos Cabello, por el impulso a grandes eventos deportivos que se han convertido en "verdaderos motores económicos y de promoción".

RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS

En el transcurso de la Gala del Deporte se han visibilizado los éxitos deportivos de la provincia con la entrega tanto de los Premios 'Sportius Virtute' como de reconocimientos a clubes. Se han entregado menciones especiales a entidades, profesionales y deportistas que han destacado por su especial contribución a la mejora del deporte en la provincia.

Por disciplinas, se han entregado reconocimientos a deportistas de actividades subacuáticas, de atletismo, de bádminton, de ciclismo, de kárate, de motociclismo, de taekwondo, de tenis de mesa, de tiro con arco y tiro olímpico, de ajedrez, halterofilia, natación y triatlón.

CLUBES

En lo que respecta a clubes, se han entregado galardones al Club Deportivo Córdoba (por participar en la 1ª División Nacional de Fútbol Playa), al Benamejí Beisbol (1ª División Nacional de Beisbol), al Club Adesal La Fuensanta (2ª División Nacional de Balonmano Femenino), y al Real Cajasur Priego Tenis de Mesa (Subdivisión nacional masculina de tenis de mesa).

También se ha premiado al Club Deportivo Triatlón de Montilla (2ª División Nacional de Duatlón femenino y 2ª División Nacional de Triatlón masculino), a la Asociación Deportiva El Viso Fútbol Playa (2ª División Nacional del Campeonato de España masculino) y al Museo de la Almendra Francisco Morales Priego Mujer y Progreso Tenis de Mesa (Subdivisión nacional masculina de tenis de mesa).

Igualmente, han sido reconocidos el Club Triatlón Al-Fanadic duatlón femenino (2ª División Clubes), al Club Deportivo Córdoba Futbol Sala (2ª División Nacional Femenino de fútbol sala), al CD Córdoba Futsal Patrimonio (1ª División Nacional Fútbol Sala) y al Cajasol Ángel Ximénez del Club Balonmano Puente Genil (1ª División Nacional de Balonmano).

MENCIONES ESPECIALES

En cuanto a las Menciones Especiales del Deporte Cordobés 2025, estos galardones han recaído en esta edición en el Ayuntamiento de Pozoblanco por el grado de excelencia en el fomento del deporte en el municipio, y a Covap, por su apoyo al deporte a través de iniciativas como la Copa Covap o la serie de conferencias 'Cuerpo y mente, en el deporte y en la vida'.

También se ha reconocido a Alfonso Cabello, ciclista internacional cordobés que ya fue reconocido en la Gala de 2024 por sus medallas de plata y bronce en los Juegos Paralímpicos de París y que ha seguido cosechando éxitos en el Mundial de Ciclismo en Río de Janeiro, y a Ciclos Cabello, por su trayectoria contribuyendo a la promoción del ciclismo en la provincia de Córdoba y por emprender la organización de dos de los eventos más relevantes que se celebran en la provincia con repercusión nacional, que son la MTB Guzmán el Bueno y la Gran Fondo Sierra Morena.

Asimismo, ha recibido su reconocimiento el Club Deportivo Pozoblanco, por su trayectoria en la promoción del fútbol para todas las edades y que en la temporada 25-26 cumple 100 años desde su fundación.

Finalmente, los Premios 'Sportius Virtute' se han entregado a María del Carmen del Pino, por la consecución del Premio Olimpia; a Samuel Molero, por la consecución del premio Cronos; a Irene del Rey, por la consecución del premio Ekecheiria; a Manuel Moyano, por la consecución del premio Atlas; a Francisco Salinas, por la consecución del premio Citius, Altius, Fortius masculino; y a Fátima Gálvez, por la consecución del Premio Citius, Altius, Fortius femenino.