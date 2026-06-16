La Diputación de Córdoba refuerza la campaña de incendios de verano con 17 bomberos y tres nuevas autobombas nodriza

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (centro), junto a los nuevos vehículos de bomberos. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, ha reforzado la campaña de incendios de verano sumando un total de 17 nuevos bomberos, tres nuevas autobombas nodriza y la realización de quemas controladas de material combustible, junto al Infoca en Baena, Punte Genil y Palma del Río, lo que permitirá incrementar la capacidad operativa de los parques de bomberos y mejorar la atención a la ciudadanía ante posibles emergencias.

Así lo ha explicado en rueda de prensa el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien ha presentado una nueva campaña de sensibilización y ha resaltado que "la prevención y la extinción de incendios constituyen una prioridad para esta institución, especialmente durante los meses estivales, cuando aumentan los riesgos derivados de las altas temperaturas y la actividad agrícola y forestal debido a la acumulación de material combustible generado tras el invierno por las intensas lluvias, por lo que era una necesidad imperiosa actuar de forma decidida".

En este sentido, Fuentes --que ha estado acompañado por el presidente del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Antonio Martín-- ha subrayado que se sigue "invirtiendo en seguridad, en mejores equipamientos y en más efectivos para garantizar una respuesta rápida y eficaz en cualquier punto de la provincia".

Así las cosas, ha recordado "que en 2025 se produjeron 180 siniestros forestales, ardiendo 498 hectáreas de arbusto y matorral", señalando que Córdoba está "casi un 80% por encima de la media afectada en toda Andalucía", un motivo para estar "muy preocupados", ha aseverado el presidente.

Entre las actuaciones previstas para la campaña de verano destaca la incorporación de 17 nuevos bomberos, que se sumarán al servicio durante la primera semana del próximo mes de julio. Estos efectivos reforzarán aquellos parques comarcales que registran un mayor volumen de intervenciones, de acuerdo con las estadísticas y la planificación del servicio operativo.

A este incremento de personal se suma la incorporación de tres nuevos vehículos autobomba nodriza pesada, por un importe total de 1.138.610 euros, que cuentan con una reserva hidráulica de 7.194 litros de agua. "Su principal función será el abastecimiento de agua a otros vehículos de menor capacidad en intervenciones de gran envergadura, como pueden ser en incendios forestales e industriales, aunque también podrán actuar de manera autónoma en incendios de menor entidad", ha recalcado el máximo responsable provincial.

Del mismo modo, ha destacado que "desde el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios se reforzarán los turnos de verano durante los meses de junio a agosto".

INVERSIONES EN 2026

El Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Córdoba ha invertido un total de 6,3 millones de euros en 2026 en la adquisición de vehículos, obras y suministro; y 2.760.000 euros, mediante contratación anticipada de dos autoescaleras (1.500.000 millones de euros); 3 equipos de excarcelación (510.000 euros); y tres BUL, bomba urbana ligera, por valor de 750.000 euros.

En cuanto a la adquisición de vehículos, la inversión es de 1.655.776 euros correspondiente a los tres vehículos nodriza, por valor de 1.138.610 euros; un BUL, por importe de 229.900 euros, y rampas de carga, por 287.266 euros.

En lo referente a obras, destaca la del Parque de Montoro, que asciende a 1.625.358 euros; la instalación de fotovoltaica en los once parques que suma 160.385 euros; y la envolvente de Palma del Río, por importe de 18.419 euros, lo que supone 1.804.162 euros.

Del mismo modo, el Consorcio ha adquirido en 2026 EPI, equipos de protección individuales, por valor de 472.312 euros; y se han incorporado otros suministros como camillas, linternas, cámaras térmicas o taquillas; se han reformado los parques de Baena, Montilla, La Carlota, la obra de la cocina del parque de Montoro, la impermeabilización del parque de Punte Genil o la conexión de agua potable en el Parque de Lucena, lo que asciende a 1.857.375 euros.

Fuentes ha concluido destacando que "estas incorporaciones son una muestra del compromiso de la Diputación con la modernización permanente del Consorcio Provincial de Bomberos, debemos de estar preparados para los nuevos desafíos como la última tragedia de Adamuz". El objetivo es "que los profesionales dispongan de los mejores medios posibles para desarrollar su labor en condiciones de máxima seguridad y eficacia", ha apostillado.