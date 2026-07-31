Dinamarca pide a la UE valorar "todas las opciones", incluyendo la suspensión de Schengen en España

El ministro de Migración de Dinamarca, Morten Bodskov - Europa Press/Contacto/Bernd Elmenthaler

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha instado a la Unión Europea a "valorar todas las opciones" por la crisis migratoria en Ceuta, incluyendo la suspensión del espacio Schengen en España, tras la entrada en las últimas horas de unas 60.000 personas procedentes de Marruecos a la ciudad autónoma.

"Es evidente que la UE debe adoptar de inmediato todas las medidas necesarias y valorar todas las opciones, incluida la suspensión de la cooperación de Schengen", ha señalado en declaraciones a varios medios daneses, advirtiendo de que no aceptarán que se repita la misma situación migratoria que Europa vivió en 2015.

En este sentido, Frederiksen ha afirmado que ha hablado de esta situación con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y que ambas intentarán reunir a los líderes europeos para tratar la crisis en Ceuta, desde donde han llegado "violentas imágenes" de migrantes cruzando desde Marruecos hacia la comunidad autónoma.

En la misma línea se ha pronunciado el ministro de Migración del país europeo, Morten Bodskov, quien ha pedido "control efectivo" de las fronteras y también se ha mostrado a favor de la suspensión del espacio Schengen en España.

"Es preciso adoptar todas las medidas necesarias y considerar todas las opciones, incluida la suspensión de la participación en el espacio Schengen. El control efectivo de las fronteras exteriores de la UE es fundamental. No podemos aceptar la falta de control en las fronteras exteriores de la UE", ha indicado el titular de Migración en un mensaje en redes sociales.

Bodskov ha insistido en que no se debe "repetir la situación caótica" de 2015, ya que "la inmigración descontrolada supone una amenaza para Europa". "El Gobierno sigue de cerca la grave situación. Los trabajos continúan a un ritmo alto, ya que Europa debe ser un lugar seguro para sus ciudadanos", ha dicho.

"En los últimos años, Dinamarca ha estado a la vanguardia, trabajando intensamente para lograr que la UE intensifique la lucha contra la inmigración ilegal, refuerce la protección de las fronteras exteriores y haga posible el establecimiento de centros de salida fuera de la UE", ha argüido.

Alrededor de 60.000 personas han accedido desde este jueves a la ciudad autónoma a nado y también a pie bordeando el espigón que separa de Marruecos la ciudad autónoma. Varios países europeos, incluyendo Italia, Finlandia o Suecia, han apoyado excluir a España del espacio Schengen.