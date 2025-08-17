Diputación de Córdoba renueva su colaboración con la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes

El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, firmando el convenio con la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes. - DIPUTACION DE CORDOBA

CÓRDOBA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba colaborará en la divulgación de los trabajos de estudio e investigación realizados por la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, "y de manera concreta los que se desarrollan a través de los 'Jueves Académicos' y en sus ciclos de conferencias y jornadas".

De este modo lo ha explicado el presidente de la institución provincial en una nota, Salvador Fuentes, tras la firma de un convenio de colaboración entre ambas entidades, "un acuerdo que nos permite poner en valor la actividad que se viene realizando desde la Real Academia de Córdoba y al que destinamos la cuantía de 15.000 euros".

Fuentes ha insistido en "la importancia de preservar e incentivar la excelencia en las ciencias, las humanidades y las artes, así como promover la investigación, una tarea que, sin duda, viene desarrollando esta institución en nuestra provincia".

"Las administraciones públicas tenemos la responsabilidad de participar, en el marco de nuestras competencias, en la consecución de los objetivos planteados por entidades como la Real Academia, un hecho que constatamos, una vez más, con la firma de este convenio de colaboración", ha matizado Fuentes.

Asimismo, el máximo responsable de la Diputación ha puesto en valor el papel que desempeña la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes en el campo de la ciencia, las humanidades y las artes, así como en el fomento del talento entre los jóvenes cordobeses y cordobesas".

Finalmente, Fuentes ha hecho hincapié "en la necesidad de seguir apostando por la labor que se realiza desde el movimiento asociativo de nuestra provincia, una labor que nos permite seguir avanzando como pueblo y como territorio".