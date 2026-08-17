La Diputación de Córdoba respalda la 25 Muestra de Teatro de Castro como referente de la cultura estival en la provincia

Ana Rosa Ruz y Gabriel Duque, durante la presentación de la 25 Muestra de Teatro de Castro del Río. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha vuelto a mostrar su "firme compromiso con las artes escénicas y el desarrollo cultural" de los municipios de la provincia con su apoyo a la 25 Muestra de Teatro de Castro del Río, que se celebrará del 24 al 28 del presente agosto, consolidándose como "una de las citas indispensables de la noches estivales" de la comarca del Guadajoz y en la provincia.

Así lo ha destacado, en su presentación, el delegado de Cultura de la institución provincial, Gabriel Duque, quien ha subrayado que "llegar a la 25 edición de esta muestra, no es solo un orgullo para Castro del Río, sino un ejemplo de dinamismo cultural en nuestra provincia".

Por ello, según ha argumentado Duque, desde la Diputación siguen "apostando por iniciativas que acercan la cultura a los pueblos y que, a su vez, actúan como motor dinamizador del turismo y la economía local durante el verano".

El delegado de Cultura ha resaltado que esta cita escénica está integrada dentro de los Programas Singulares de la Delegación de Cultura, "un marco que busca potenciar proyectos característicos y de gran repercusión en los municipios de la provincia".

Por su parte, la también diputada provincial y concejala de Cultura del Ayuntamiento de Castro del Río, Ana Rosa Ruz, ha expresado su orgullo por el crecimiento de la muestra, señalando que "el objetivo del Ayuntamiento es mejorar la calidad de la programación año tras año para responder a la gran demanda de los vecinos y aficionados del municipio", añadiendo que el objetivo "es convertir el teatro en una actividad accesible y participativa con iniciativas como esta, que atrae cada año a más visitantes al municipio", ha recalcado.

El certamen logra conjugar de manera equilibrada las propuestas de compañías locales y de teatro aficionado con compañías profesionales. "La programación de este año ha sido cuidadosamente diseñada para ofrecer una propuesta variada, dando espacio tanto al tejido asociativo y formativo del municipio como a compañías teatrales de amplia trayectoria", ha señalado la concejala.

PARA TODOS LOS PÚBLICOS

El cartel de esta vigesimoquinta edición arrancará con acento local el lunes 24 de agosto, pues actuará la Asociación de Mujeres Alameda del Guadajoz, bajo la dirección de María García, que pondrá en escena la obra 'El retorno de la Cantamora'. Al día siguiente, el martes 25 de agosto, será el turno de la cantera local con la Escuela Municipal de Teatro, dirigida por JL Márquez, que interpretará 'La niña de Castro'.

El ecuador de la muestra, el miércoles 26 de agosto, llegará de la mano de la compañía teatral Pata Teatro y su adaptación del clásico 'Cyrano de Bergerac'. El jueves 27 de agosto será el turno de la compañía A la Sombrita, que ofrecerá un espectáculo visual y poético con su 'Cuento de pocas luces' y, finalmente, el certamen se clausurará el viernes 28 de agosto con la representación de 'La secta del Quijote', a cargo de la compañía Antonio Campos.

Todas las funciones de la muestra comenzarán a las 21,30 horas en un marco patrimonial inigualable, el Patio de Armas del Castillo de Castro. Las entradas para las funciones de la 25 Muestra de Teatro de Castro del Río tienen un precio "muy asequible, de 3 euros para adultos y un euro para niños", ha concluido Ana Rosa Ruz.