La Diputación de Córdoba respalda la celebración de la XXXI Copa de Andalucía de balonmano en Palma del Río

El delegado de Deportes, Antonio Martín (centro), en la presentación del encuentro. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha acogido la presentación de la final de la XXXI Copa de Andalucía masculina de balonmano que enfrentará al Cajasol Sevilla BM Proin y al Cajasol Ángel Ximénez de Puente Genil este sábado, 5 de septiembre, a las 12,00 horas en el pabellón municipal Naranja Arena de Palma del Río.

El delegado de Deportes y Protección Civil de la institución provincial, Antonio Martín, ha señalado en la presentación que "por tercer año consecutivo la provincia de Córdoba acoge este evento, que ya se celebró en Pozoblanco y Puente Genil. El acto más importante del balonmano andaluz, un partido de primer nivel deportivo que va a enfrentar a los dos únicos representantes andaluces en la Liga Asobal, la máxima categoría de este deporte a nivel nacional. Y que además como curiosidad, se volverán a enfrentar en competición oficial, en la primera jornada de la liga, el sábado 12 de septiembre".

Para Martín, "esta final sitúa de nuevo a la localidad palmeña en el centro del mapa del balonmano andaluz y español. Palma del Río no solo cuenta con una afición volcada y una larga tradición en este deporte, sino que ha demostrado tener las instalaciones, la experiencia y la capacidad organizativa necesarias para acoger eventos de máxima exigencia".

El delegado de Deportes ha destacado que el respaldo institucional por parte de la Diputación no es casual, "ya que en las partidas del área de Deportes se han destinado este año en curso 4.497.630 euros, lo que supone un incremento del 8,22% respecto al pasado ejercicio, y con respecto al 2023 casi un 50%. Se trata de un impulso firme por dinamizar nuestros pueblos a través de una palanca tan necesaria como es la actividad física, el turismo".

Para Martín, los municipios cordobeses "tienen la fortaleza, el talento y la preparación necesarios para albergar grandes citas sin necesidad de concentrarlo todo en las capitales. Palma del Río se ha consolidado como un auténtico polo de referencia deportiva, capaz de generar repercusión, atraer visitantes y proyectar el nombre de la provincia hacia el exterior".

Asimismo, Martín ha insistido que "desde la Diputación mantenemos un compromiso triple con el deporte en la provincia, apoyamos decididamente el deporte base y amateur para fomentar hábitos saludables desde la infancia, respaldamos de forma continua a nuestros clubes y apostamos por la promoción de grandes eventos deportivos en los municipios cordobeses".

Por último, el delegado de Deportes ha deseado lo mejor en esta temporada a los dos equipos cordobeses y con respecto a la final de la Copa que sea una fiesta deportiva en la que todos disfruten.

Por su parte, el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Palma del Río, Juan Manuel Trujillo, ha expresado su gratitud a la Diputación por su apoyo y respaldo que se hace descentralizando la actividad deportiva en toda la provincia. Esto supone un respaldo tanto al deporte de base como a la cantera y no sólo del balonmano, sino que la agenda deportiva de Palma es muy amplia y va desde el mundialito de fútbol, o el baloncesto a la etapa de la Vuelta ciclista a España. Asimismo, ha animado a hacer turismo de interior, de provincia, y asistir a esta final para disfrutar de un deporte de calidad con grandes clubes.

El presidente de la Federación Andaluza de Balonmano, Sebastián Fernández, ha recalcado que "se repite por tercera vez esta misma final entre el Ángel Ximénez y BM Proin de Sevilla, en Pozoblanco, en Puente Genil y ahora, en Palma del Río, un lugar que es tierra de balonmano y con un club con más de medio siglo".

Además, ha recordado que las semifinales se celebraron el pasado fin de semana en San Fernando, en memoria del Guardia Civil Miguel Ángel González, asesinado en Barbate y practicante de este deporte. Para finalizar, Fernández ha deseado la mayor suerte a los equipos andaluces en sus retos ligeros y que se afiancen no sólo dos equipos en Asobal, vienen pisando fuerte otros equipos, y cuanto más balonmano en Andalucía mucho mejor.

En la presentación también han estado presentes el delegado territorial de la Federación Andaluza de Balonmano, José Molina y los presidentes de los Clubes Ángel Ximénez, Mariano Jiménez y del Ars Palma del Río, David Cuevas.

El acceso al pabellón para presenciar el partido será totalmente gratuito hasta completar el aforo, las puertas se abrirán una hora antes. Además, el encuentro se emitirá en directo a través de Andalucía Televisión (ATV) y la plataforma digital Canal Sur Más.