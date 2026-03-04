La Diputación de Córdoba respalda el III Campeonato Nacional de Asno de Pura Raza Andaluza

Presentación del III Campeonato Nacional de Asno de Pura Raza Andaluza. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través de su Centro Agropecuario, vuelve a poner de manifiesto su apuesta por la conservación de las razas de ganado autóctonas organizando junto la Asociación del Asno de Pura Raza Andaluza (Asnopra), y con la colaboración de la Universidad de Córdoba (UCO) y la Junta de Andalucía, el III Campeonato Nacional de Asno de Pura Raza Andaluza, que se desarrollará en el Rectorado del 12 al 15 de marzo.

En rueda de prensa, el delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura en la institución provincial, Andrés Lorite, ha señalado que "el objetivo de este campeonato es fomentar y poner en valor esta raza ganadera en peligro de extinción, además de incidir en su conocimiento tanto por parte del sector como de la población en general. Hoy es una raza amenazada y en el libro genealógico cuenta con menos de 500 ejemplares", por eso es necesario "protegerla y mejorarla".

Lorite ha hecho hincapié en que "el asno tiene mucho que ver con la cultura, la tradición, la historia y la economía, siendo la base de la cultura agraria a través de los siglos". Se trata de "una raza que tuvo su origen en Córdoba, en las inmediaciones de Lucena, y que hay que apoyar con este tipo de actividades".

Finalmente, el diputado provincial ha valorado la colaboración que desde el año 2023 mantiene la Diputación con la Universidad de Córdoba para preservar las razas autóctonas de ganado y ha insistido en la necesidad "de apostar desde la Diputación por este tipo de políticas públicas". Desde la institutción provincial se ponen sobre la mesa las políticas de ayuda a la ganadería, es su "compromiso y una obligación el dar a conocer los asnos de la provincia porque han constituido un sector estratégico".

El delegado provincial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta, Francisco Acosta, ha puesto de manifiesto que el Gobierno andaluz "está involucrado en el mantenimiento de la raza colaborando con las asociaciones, Diputación y Universidad" con el objetivo de que "la raza no se pierda", todo ello además de "divulgar lo que suponía el asno para la economía de Andalucía como motor agrícola y ganadero de España". Así, Acosta espera que el Asno de Pura Raza Andaluza "siga creciendo y dando satisfacciones como raza animal".

El decano de la Facultad de Veterinaria, Manuel Hidalgo, ha insistido en la colaboración de esta Facultad con la institución provincial, "a través del programa de prácticas preprofesionales y también mediante sinergias con el Centro Agropecuario Provincial, cuyos técnicos participan como profesores en la Universidad". Del mismo modo, ha destacado la celebración de las jornadas técnicas el sábado y el programa de visitas escolares, con unos 2.000 niños participantes.

Finalmente, el presidente de Asnopra, Álvaro Jiménez, ha abundado en la idea de proteger al asno de pura raza andaluza "porque perder la raza es perder unos oficios, un léxico y una cultura". Por eso se potencia este año la presencia de escolares, porque "si ellos no conocen la raza no la podrán defender. Además, es importante la ciencia para garantizarla".

El programa previsto comprende el Campeonato Morfológico (jueves 12 marzo), una exhibición arriera con asnos de pura raza andaluza (viernes 13 marzo) y las jornadas técnicas (sábado 14 marzo). El Rectorado de la Universidad de Córdoba será el escenario del evento, que se celebrará en horario de 9,00 a 19,00 horas con entrada libre En total estarán en el Campeonato unos 85 ejemplares.

El Asno de Pura Raza Andaluza es una de las razas más emblemáticas de la provincia y en la que el Centro Agropecuario ha intensificado las labores de conservación. Es una de las seis razas asnales españolas que actualmente se incluyen en el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España y fue conocida en su día como Raza Cordobesa de Lucena.