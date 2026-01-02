La Diputación de Córdoba respalda la tercera edición del Festival Córdoba Virgen Extra

El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación de Córdoba, Félix Romero (centro), en la presentación del III Festival Córdoba Virgen Extra. - DIPUTACION DE CORDOBA

CÓRDOBA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido la presentación del III Festival Córdoba Virgen Extra, un evento que contará de nuevo con el respaldo del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) de la institución provincial dentro de su apuesta por la promoción de los productos agroalimentarios cordobeses.

En relación con esta propuesta, el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, ha señalado que "nos encontramos ante un evento ya consolidado en el panorama gastronómico, el mejor punto de partida para un año que acogerá multitud de acciones en torno a la difusión de nuestros productos y que, en este caso, se centra en uno de los más importantes, nuestros aceites de oliva virgen extra (AOVE)".

"Esta iniciativa es un ejemplo de la importancia de la colaboración público-privada y de cómo pueden funcionar productos cuando se suman esfuerzos y voluntades. En este caso, la Diputación de Córdoba colabora a través de Iprodeco junto a otras instituciones y organismos como el Ayuntamiento de Córdoba, el Consorcio de los Consejos Reguladores de las DOP y Hostecor", ha manifestado.

En esta tercera edición del festival, como ya ocurriera en las anteriores, "nos acercamos con nuestra marca 'Sabor a Córdoba' al consumidor final sirviendo de puente entre ellos y los productores, expertos y chefs", entre otros, ha afirmado Romero.

El también presidente de Iprodeco ha hecho referencia, además, a que "como en la pasada edición habrá puntos de venta, catas dirigidas, una ruta gastronómica y una zona de 'showcooking', todo ello con el fin de difundir la excelencia y calidad de nuestros aceites". El Instituto Provincial de Desarrollo Económico destina a esta actividad la cantidad de 65.000 euros.