El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, informa sobre las ayudas al Patrimonio Cofrade. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha dado a conocer la resolución definitiva de la Convocatoria de Subvenciones para la Conservación y Restauración del Patrimonio Cofrade, "una línea de ayudas que, con un presupuesto de 1.363.415,97 euros, nos permitirá contribuir a la realización de 114 proyectos de un total de 34 municipios".

De este modo lo ha explicado en rueda de prensa Fuentes, quien ha detallado que "los trabajos subvencionados, presentes en entidades y organizaciones de todas las comarcas cordobesas, deberán realizarse durante el 2027 y justificarse a fecha de 31 de marzo de 2028".

Los proyectos, ha añadido, "abarcan una amplia variedad de bienes, incluyendo desde imágenes titulares y procesionales a pasos, tronos, palios, estandartes, mantos, túnicas, varales, candelería, faroles, piezas de orfebrería y otros elementos de gran valor artísticos e histórico".

"No podemos olvidar que detrás de cada restauración hay mucho más que una pieza recuperada, hay un oficio, un artesano, por lo que estas ayudas conllevan, sin duda, una importante repercusión económica en nuestros pueblos", ha remarcado Fuentes.

Según el máximo responsable de la institución provincial, "la restauración de nuestro patrimonio ha permitido movilizar a profesionales muy especializados en materias como la historiografía del arte, el dorado, la orfebrería o el bordado, oficios todos ellos casi desaparecidos".

Fuentes ha hecho hincapié en que "la provincia de Córdoba cuenta con un tejido artesanal y artístico de enorme prestigio, con talleres repartidos por nuestra geografía. De ahí la importancia de estas ayudas, que suponen una inversión cultural con un retorno económico para los municipios".

En cuanto a las anteriores convocatorias, ha continuado, "en 2024, estaban dotadas con 650.000 euros y permitieron 69 intervenciones; y en 2025, con un presupuesto de 1.246.714 euros se otorgaron 112 ayudas. Unas subvenciones que nos permiten sufragar hasta el 80% del proyecto, con un límite de 20.000 euros ".

"En definitiva, la Diputación de Córdoba ha destinado en los últimos tres años un total de 3.267.286,91 euros a una línea de ayudas que han supuesto 295 actuaciones de recuperación y puesta en valor de nuestro patrimonio cofrade", ha apostillado Fuentes.

El presidente de la institución provincial se ha referido también a la labor del mundo cofrade, "una labor social que se realiza los 365 días del año y que nos permite llegar, de manera discreta, a donde de otro modo sería imposible. Un trabajo que conlleva un sentido de la solidaridad admirable".

Para Fuentes, "en nuestra provincia contamos con parroquias que vertebran su ámbito de influencia y ofrecen soluciones reales y cercanas a problemas de índole social, y lo hacen desde el compromiso y la solidaridad".

"A esta labor se suma la que el mundo cofrade realiza en torno a nuestra Semana Santa, haciendo cosas increíbles que tienen, sin duda, una traducción económica y que nos permiten competir con Semanas de Pasión como las de Málaga o Sevilla", ha insistido Fuentes.

El presidente de la Diputación de Córdoba ha insistido en que "tenemos una Semana Santa en la provincia de Córdoba que es muy diferente al resto de Andalucía. Podemos hablar de Lucena, la santería; podemos hablar de Puente Genil; podemos hablar de Baena, de Pozoblanco, de Montoro, de cualquier pueblo de la provincia ".

Fuentes ha incidido en que "nuestra Semana Santa se traduce no solo en fe, sino en resultados económicos, es decir, en el sustento para muchos pueblos y para la capital. Y es que un 20% de la hostelería se mueve en el mundo de la Semana Santa, estableciéndose así como un elemento de desarrollo económico para nuestro territorio".

"A todo ello se suma, el trabajo del mundo cofrade en materia de conservación y restauración de piezas únicas de nuestro patrimonio, recurando piezas únicas que forman parte del patrimonio de nuestros pueblos. Y con este propósito, la Diputación puso en marcha estas ayudas que ahora nos permitirán poner en valor imágenes como la Virgen de las Viñas en Montilla; la túnica del Nazareno de Palma del Río, la Virgen de los Ángeles de Hornachuelos; Jesús del Calvario en Córdoba; Cristo de la Clemencia de la Hermandad de los Dolores, el paso del Cristo de Ánimas y el paso del Cristo de Gracia en la capital", ha concluido Fuentes.