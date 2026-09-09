La Diputación de Córdoba se suma a 'Córdoba Eterna', propuesta de Mancini Costura en la Noche del Patrimonio

El delegado de Desarrollo Económico, Félix Romero (izda.), y el responsable de Mancini Costura. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), se suma al proyecto 'Córdoba Eterna', desfile de alta costura impulsado por la firma Mancini Costura que tendrá lugar el próximo 11 de septiembre en la Plaza de Capuchinos y la Cuesta del Bailío y que se enmarca en la celebración de la Noche del Patrimonio.

Para el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, se trata de "una oportunidad única en la que patrimonio y diseño se unen de una manera muy especial, de ahí la apuesta que se hacen con la marca Córdoba Dmoda".

Romero ha detallado que "este evento reunirá a distintos creadores y profesionales cordobeses ofreciendo una novedosa mirada sobre la identidad y el legado de la capital".

Así, ha continuado, "'Córdoba Eterna' nace como un homenaje a la ciudad, a su legado y, muy especialmente, a las personas que mantienen vivos sus oficios y su capacidad creadora".

"A través de una colección de 31 diseños, el evento trasciende el concepto tradicional de desfile para ofrecer un encuentro vivo donde moda, artesanía, pintura, ilustración, joyería y música se citan para construir una mirada contemporánea sobre la cultura cordobesa", ha apostillado Romero.

El también presidente de Iprodeco ha hecho hincapié en que "el próximo 11 de septiembre veremos el resultado de meses de trabajo conjunto entre creadores y profesionales alrededor de una idea, el patrimonio no es únicamente aquello que se hereda y conserva, sino también aquello que nuestra generación es capaz de crear y transmitir".

Por su parte, la teniente de alcalde delegada de Cultura, Isabel Albás, ha animado a los ciudadanos a participar de este evento y del conjunto de la programación de la Noche del Patrimonio, "una celebración excepcional en común con el resto de Ciudades Patrimonio de la Humanidad que ofrece una experiencia única, viva, llena de arte, cultura y tradición. Se trata, ha añadido Albás, "de un programa ambicioso que consolida nuestra imagen como referente cultural de primer orden".

'Córdoba Eterna' se presenta como la unión multidisciplinar de creadores cordobeses que han aportado su oficio para vestir y contextualizar la colección. De este modo, en el ámbito de la pintura y la ilustración, se contará con la aportación artística de Javier Ledesma, Clara Gómez Campos y el ilustrador Julio Muñoz, cuyas visiones creativas dialogan con la identidad y el imaginario cordobés.

En cuanto a oficios y artesanía, estará presente la joyería escultórica de Álvaro Larrosa Furest; el trabajo de sombrerería tradicional de Sombrerería Miranda; la artesanía floral de la firma Jaleo Design; y el talento de la Escuela de Artes y Oficios Mateo Inurria.

La propuesta contará también con una ambientación musical única creada para la ocasión, a cargo de la Banda de Música La Estrella y la voz de la cantaora Lucía Leiva.