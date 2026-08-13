La Diputación de Córdoba se suma al debate sobre el papel de Andalucía en el futuro de Europa

Sara Alguacil (dcha.) interviene en el curso denominado '40 años de Andalucía en Europa'. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través de su Centro Europe Direct, ha participado como ponente en el curso denominado '40 años de Andalucía en Europa', una iniciativa organizada por la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA)" con el objetivo de analizar el papel de Andalucía en el proceso de integración europea durante las cuatro décadas transcurridas desde la adhesión de España a las entonces Comunidades Europeas".

De este modo lo ha explicado la delegada de Juventud de la institución provincial, Sara Alguacil, quien ha detallado que "este encuentro nos ha posibilitado participar en la mesa redonda titulada 'El impacto social de la pertenencia a la UE: el programa Erasmus, las Escuelas Embajadoras y la Iniciativa Ciudadana Europea'".

Durante dicho foro, según ha añadido Alguacil, "se ha dado a conocer al detalle la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), uno de los instrumentos más relevantes de la democracia participativa de la Unión Europea, que permite a la ciudadanía contribuir de forma directa al desarrollo de las políticas europeas".

También se ha abordado en la sesión de trabajo "el funcionamiento de este mecanismo de participación, mediante el cual un grupo de ciudadanos procedentes de varios estados miembros puede solicitar a la Comisión Europea que estudie la presentación de una propuesta legislativa sobre asuntos en los que la Unión Europea tiene competencias", ha remarcado Alguacil.

Además, según ha continuado, "se han explicado los requisitos para el registro de una iniciativa, el proceso de recogida y validación de apoyos y el procedimiento de evaluación por parte de la Comisión Europea".

Según la responsable de Juventud de la Diputación, "esta presentación ha puesto de relieve la importancia de la Iniciativa Ciudadana Europea como herramienta para fortalecer la participación democrática, así como para fomentar una ciudadanía europea más activa y acercar las instituciones comunitarias a la sociedad".

Alguacil ha hecho referencia a que "se han presentado también ejemplos de iniciativas que han contribuido a impulsar el debate político europeo, mostrando el potencial de este instrumento para canalizar las propuestas de la ciudadanía hacia las instituciones de la Unión".

"Nuestra participación en esta actividad de carácter académico reafirma el compromiso de Europe Direct Córdoba con la difusión del conocimiento sobre la UE y con la promoción de la participación ciudadana, objetivo fundamental al ser Embajadora de la Iniciativa Ciudadana Europea", ha concluido Alguacil.

El encuentro '40 años de Andalucía en Europa', organizado por la Universidad Internacional de Andalucía, ha reunido a especialistas, representantes institucionales y profesionales vinculados al ámbito europeo para reflexionar sobre la evolución de Andalucía en el contexto de la integración europea, el impacto de las políticas comunitarias en el desarrollo de la comunidad autónoma y los desafíos que afronta la Unión Europea en la actualidad.