La Diputación de Córdoba se suma a la II edición de Mencitopía, Concurso de Cortometrajes de Doña Mencía

Autoridades en la presentación de la II edición de Mencitopía, Concurso de Cortometrajes de Doña Mencía. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba, Gabriel Duque, ha dado a conocer Mencitopía, Concurso de Cortometrajes de Doña Mencía, "iniciativa que en su segunda edición vuelve a situar al municipio en punto de encuentro para el cine, la creación audiovisual y el talento joven".

De este modo lo ha explicado Duque, quien ha añadido que "este proyecto nace con la vocación de acercar la creación audiovisual al medio rural, favorecer la participación y generar un espacio de encuentro en torno al cine, convirtiendo a esta localidad en escenario para la creación de nuevas historias".

En su segunda edición, ha continuado, "mantiene dos propuestas diferenciadas, una Sección Oficial, abierta a cortometrajes nacionales, y el concurso de cortometrajes exprés 'Mencitopía 3 en 1', que propone a los equipos participantes el reto de crear tres piezas audiovisuales en un tiempo limitado y utilizando localizaciones concretas del municipio".

"Este proyecto, organizado por el Ayuntamiento junto a la Asociación Cine y Entornos Rurales y con la colaboración de esta Diputación de Córdoba, la Junta de Andalucía y la Mancomunidad de la Subbética, consolida así su apuesta por la cultura, la creatividad y el audiovisual como herramientas de dinamización del territorio, ofreciendo a Doña Mencía un espacio para acoger talento y creación cinematográfica", ha apostillado Duque.

Por su parte, el responsable de Cultura del Ayuntamiento de la localidad, Vicente Cantero, ha hecho hincapié en "el carácter abierto y participativo de una propuesta que pretende seguir creciendo y generar nuevas oportunidades de encuentro entre el sector audiovisual, la población local y quienes visitan el municipio atraídos por el cine y la cultura".

Cantero ha detallado, además, que "Mencitopía se presenta así como una iniciativa que reivindica el cine como herramienta para contarla y para mostrar el patrimonio, los espacios y las posibilidades creativas de los municipios rurales".

En cuanto a la Sección Oficial, ha añadido, "está dirigida tanto a profesionales como a participantes amateur y permite presentar cortometrajes nacionales de un máximo de cinco minutos de duración, cuyo rodaje sea posterior al 1 de septiembre de 2025. Esta sección contempla un primer premio de 1.000 euros y un segundo premio de 500 euros".

"'Mencitopía 3 en 1' propone a los participantes el reto de desplazarse hasta nuestro municipio y realizar tres cortometrajes de un minuto de duración como máximo cada uno, rodados en una misma localización del municipio, pero utilizando un espacio diferente de esa localización para cada pieza. Los rodajes tendrán lugar el 17 de octubre. Esta sección contará con un primer premio de 800 euros y un segundo premio de 500 euros, este último elegido por el público", ha concluido.

Del mismo modo, el coordinador del Instituto Andaluz de la Juventud en Córdoba, José Carlos García, ha remarcado "la importancia de apoyar proyectos que como éste ofrecen oportunidades reales a nuestros jóvenes creadores y que están vinculados a la cultura, la creatividad y al talento audiovisual".

Según García, "Mencitopía es un ejemplo de cómo desde lo rural se pueden generar espacios de creación, y lo hace en una segunda edición que refuerza la apuesta audiovisual por la dinamización del territorio". Se trata de "una iniciativa que avanza y que crece y que tiene a la cultura como herramienta de transformación para generar nuevos relatos, traspasando las fronteras de las grandes ciudades y llegando al mundo rural", ha concluido.

Finalmente, Noah Rodríguez, miembro de la Asociación Cine y Entornos Rurales, ha centrado su intervención en el jurado de esta segunda edición de Mencitopía, un jurado que contará con Teresa Segura, productora y gestora audiovisual; Javier Barbero, cineasta y guionista cordobés vinculado al cortometraje y al cine documental; y Esperanza Guardado, actriz, creadora y guionista cordobesa".

Rodríguez ha adelantado que " la cita culminará el 24 de octubre de 2026 con las proyecciones y la gala de clausura, donde se darán a conocer los trabajos premiados".