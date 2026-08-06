La Diputación de Córdoba se suma a una nueva edición de Festum, que se celebrará en Almedinilla del 12 al 16 de agosto

CÓRDOBA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido este jueves el acto de presentación de las Jornadas Iberorromanas Festum, iniciativa que, en su XIX edición, se celebrarán en Almedinilla (Córdoba) del 12 al 16 del presente agosto, bajo el título de 'Mulierum Virtutes (Re)descubriendo a las Mujeres Íberas'.

El delegado de Cultura de la institución provincial, Gabriel Duque, junto al concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almedinilla, Fran Vicente, y la edil almedillense de Patrimonio y Turismo, Natalia Zardain, ha sido el encargado de dar a conocer los detalles de "una de las propuestas culturales más relevantes de nuestra provincia".

Así lo ha señalado Duque, quien ha añadido que "nos encontramos ante una de las iniciativas que más visitantes lleva a este municipio de la Subbética. Una actividad que este año centra su atención en el papel de la mujer íbera y que se ha convertido en una muestra de cómo el patrimonio histórico puede ser un importante recurso de desarrollo para nuestros municipios".

"Estas jornadas --ha proseguido--, incluidas dentro de nuestro programa de Proyectos Singulares, permiten la puesta en valor de los yacimientos arqueológicos en un municipio especialmente rico en restos históricos, pero entre los que destacan la villa romana y el poblado íbero".

Por su parte, el responsable de Cultura del Ayuntamiento de Almedinilla, Fran Vicente, ha insistido en "el rigor histórico de este evento de carácter lúdico, pero también formativo y con una importante parte creativa", en la que toman parte "un gran número de vecinos y vecinas de la localidad".

Vicente ha hecho hincapié en "la dimensión de estas jornadas" para esta localidad de la Subbética cordobesa, "cuyos recursos patrimoniales reciben más de 10.000 visitas al año, 5.000 de ellas vinculadas a esta propuesta".

"Debemos recordar --ha añadido-- que gran parte de las actividades que componen el programa de Festum son de carácter abierto y gratuito. En definitiva, una propuesta completa, accesible y abierta a la participación de quienes nos visitan", ha concluido Vicente.

Finalmente, la concejal de Patrimonio y Turismo de Almedinilla, Natalia Zardain, se ha centrado en desgranar "un programa en el que este año tendrá un papel destacado la mujer íbera, quizá una de las más desconocidas", mediante "una temática que viene a colación de la aparición de dos tumbas de mujeres íberas en el yacimiento" íbero almedillense del Cerro de la Cruz.

En este sentido, Zardain ha insistido en que "nos centraremos en su papel en actividades como el showcooking o los monólogos, propuestas que nos permitirán conocer un poco mejor su día a día", aclarando, por último, que todo el programa de esta XIX edición de las Jornadas Iberorromanas Festum puede consultarse en la página web del Ayuntamiento de Almedinilla.