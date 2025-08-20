La Diputación de Córdoba y la UCO colaboran en un proyecto para proteger los muros de piedra seca de Los Pedroches

Archivo - Fuentes y Torralbo (centro), tras la firma del acuerdo para proteger los muros de piedra seca de Los Pedroches. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba y la Cátedra de Participación Ciudadana de la Universidad de Córdoba (UCO) han firmado un acuerdo de colaboración para desarrollar el proyecto 'Participa en tu patrimonio sostenible', que busca impulsar el conocimiento de los muros de piedra seca de la comarca de Los Pedroches y recibir aportaciones de la ciudadanía para su puesta en valor y su conservación.

El máximo representante de la institución provincial, Salvador Fuentes, que ha sido el encargado de firmar dicho convenio junto al rector de la UCO, Manuel Torralbo, ha explicado que "se trata de implementar un proceso participativo para conocer la percepción social sobre la sostenibilidad económica, medioambiental y social de un bien patrimonial".

"Nuestra colaboración con la Universidad --ha proseguido-- pone de manifiesto nuestro compromiso y nuestro esfuerzo por proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural de nuestra provincia, máxime cuando se trata de bienes que han sido inscritos en la Lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco, como ocurre con el conocimiento y la técnica para la construcción de muros de piedra seca, una declaración conjunta con varios países mediterráneos".

En esta línea se ha expresado también el rector de la UCO, quien ha señalado que "la idea es promover la participación ciudadana en la proposición de políticas públicas sobre la protección y difusión del patrimonio cultural, así como involucrar al tejido asociativo en la difusión de los valores locales".

El proyecto, que se llevará a cabo en los municipios de Pedroche y Torrecampo, proporciona un instrumento para colaborar con las políticas provinciales, con el fin de que los ciudadanos sean prescriptores culturales del patrimonio de su localidad. Se persigue, además, la participación de la ciudadanía en la construcción de una marca cultural alineada con la sostenibilidad.

Por otro lado, el convenio firmado con la Cátedra de Participación Ciudadana de la UCO, al que la Diputación destina 15.000 euros, contempla una segunda línea de actuación, que consistirá en la realización de una jornada de trabajo con juristas y técnicos para evaluar el proceso de aprobación o adaptación de los reglamentos de participación de los municipios a la Ley 7/2017 de Participación Ciudadana de Andalucía. Dicho panel de expertos tendrá lugar previsiblemente el próximo octubre en instalaciones de la Diputación.