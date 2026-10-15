La Diputación de Córdoba y la Universidad refuerzan su apuesta por el emprendimiento como motor de empleo

Félix Romero y Juan José Giner (centro), en la inauguración del 'Día del Emprendedor' en la Diputación de Córdoba. - Europa Press

CÓRDOBA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha acogido este jueves 'El Día del Emprendedor', una jornada incluida en el programa EmprendeUCO-Diputación de Córdoba que ha reunido a representantes institucionales, empresarios, emprendedores y especialistas "para abordar los retos y las oportunidades que ofrece el emprendimiento y analizar las nuevas tendencias vinculadas a la economía digital".

Así lo ha expresado el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, quien, además, ha puesto de manifiesto la apuesta de la Diputación "por hacer de Córdoba y su provincia un territorio estratégico para emprender, invertir y retener talento, generando las condiciones necesarias para que las ideas puedan convertirse en proyectos empresariales sólidos y capaces de crear empleo y riqueza".

"Desde la Diputación Provincial entendemos que hay que acompañar a todas aquellas personas que tienen una buena idea, que apuestan por su territorio, que apuestan por su provincia y que no solamente se dan una oportunidad en la vida, sino que también transforman la sociedad", ha argumentado Romero.

En este sentido, el responsable provincial ha incidido en que "desde la Diputación entendemos que apoyar a nuestros emprendedores supone apostar directamente por el futuro de nuestros municipios. Necesitamos que quienes tienen una idea empresarial encuentren en Córdoba oportunidades para ponerla en marcha, crecer y consolidarse sin necesidad de marcharse fuera".

El también presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba (Iprodeco) ha subrayado la importancia de la colaboración entre las administraciones públicas, la Universidad y el tejido empresarial, señalando que "la suma de esfuerzos nos permite llegar más lejos y ofrecer mejores herramientas a quienes deciden emprender".

Por su parte, el presidente de la Fundación para el Desarrollo de Córdoba (Fundecor) y vicerrector de Estudiantes, Acceso y Empleabilidad de la Universidad de Córdoba (UCO), Juan José Giner, ha explicado que "tenemos más de 150 personas que estudian en distintas etapas, tanto en FP como en la Universidad, y, desde Fundecor, lo que vamos a hacer es apoyar todo el emprendimiento que viene desde el alumnado de la Universidad de Córdoba. En esta edición, además, contamos con más de 70 empresas que ya estuvieron en su momento emprendiendo desde este tipo de programas y que ahora son muy exitosas", ha concluido Giner.

El programa acoge conferencias como 'Emprender y trabajar en la nueva economía digital', en la que participará Geni Ramos, cofundadora de Prodigi Academy, y después, tras una pausa destinada también al networking, comenzará la mesa redonda 'Experiencias, retos y oportunidades del emprendimiento', presentada por la presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Córdoba (AJE Córdoba), Esther Capitán Muñoz, y moderada por la directora general de Emprendimiento y Centros de Desarrollo Territorial de la Universidad de Córdoba, Rocío Muñoz.

En este espacio participarán Stephany Oliveros, fundadora y CEO de Lyra AI y cofundadora y CEO de SheAI; Pablo Rich, consultor de Innovación en Wayra y coordinador de la Incubadora El Carmen; y Nico Rodríguez, consultor sistémico especializado en negocios digitales y marcas personales en Escuela Brandea. La jornada continuará con la conferencia 'De emprender a crecer: claves para llevar tu negocio al siguiente nivel', a cargo de Aida García Bueno, CEO de Japanese Head Spa ES.

Félix Romero ha concluido asegurando que "queremos una provincia en la que emprender sea una opción real de futuro, en la que nuestros jóvenes puedan desarrollar su talento y en la que las empresas encuentren un entorno favorable para crecer. Cada proyecto empresarial que conseguimos consolidar en nuestros municipios supone nuevas oportunidades de empleo y contribuye a fijar población y fortalecer nuestro territorio".