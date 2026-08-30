La Diputación de Córdoba valora la participación de dos institutos de la provincia en un programa europeo

Archivo - Actividad prevista por el Día de Europa por parte de la Diputación de Córdoba. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Juventud de la Diputación de Córdoba, Sara Alguacil, ha informado este domingo de que los institutos de Enseñanza Secundaria (IES) 'Virgen del Campo', de Cañete de las Torres, y 'Ulia Fidentia', de Montemayor, han sido seleccionados para formar parte del programa Escuelas Embajadoras del Parlamento europeo (EPAS), "una iniciativa educativa que promueve el conocimiento de la Unión, sus valores democráticos y el funcionamiento de sus instituciones entre el alumnado de ESO, Bachillerato y Formación Profesional".

En un comunicado, Sara Alguacil ha defendido que se trata de "una grata noticia, ya que este reconocimiento sitúa a ambos institutos entre los centros educativos españoles que participan en un proyecto de referencia impulsado por el Parlamento europeo para acercar la ciudadanía europea a los jóvenes y fomentar una participación activa, crítica y comprometida en la vida democrática".

"Dicho programa tiene como objetivo reforzar la educación cívica europea mediante actividades que permiten al alumnado conocer de primera mano el papel del Parlamento europeo, el proceso de toma de decisiones de la Unión y el impacto que las políticas europeas tienen en la vida cotidiana de la ciudadanía, algo esencial en un mundo como el actual", ha agregado Alguacil.

Para la responsable de Juventud de la institución provincial, "la incorporación del IES 'Virgen del Campo' y del IES 'Ulia Fidentia' a esta iniciativa supone un importante reconocimiento al compromiso de ambos centros con la innovación educativa, la internacionalización y la formación de una ciudadanía consciente de su pertenencia al proyecto europeo".

Así, ha continuado, "su participación contribuirá a acercar la realidad de la UE a cientos de estudiantes cordobeses, favoreciendo el desarrollo de competencias cívicas, el pensamiento crítico y una mayor implicación de la juventud en los asuntos europeos".

Alguacil ha hecho referencia a que "uno de los compromisos que adquieren las Escuelas Embajadoras del Parlamento europeo es mantener una estrecha colaboración con los centros 'Europe Direct'. Una relación que permite reforzar la difusión de las políticas e iniciativas de la UE, coordinar actividades de información y formación, facilitar el acceso a recursos educativos especializados y acercar las instituciones europeas a la comunidad educativa mediante acciones conjuntas dirigidas al alumnado, al profesorado y a la ciudadanía", ha comentado.

"Aquí juega un papel esencial nuestro Centro Europe Direct, herramienta que se ha convertido, gracias a su larga trayectoria, en un puente entre los jóvenes y las políticas europeas, además de en un espacio asesor para la juventud en todas aquellas oportunidades de futuro existentes en el marco de la Unión", ha añadido Alguacil.

ESCUELAS EMBAJADORAS DEL PARLAMENTO EUROPEO

Desde la Diputación de Córdoba han aclarado que tanto el alumnado como el profesorado que realice el programa Escuelas Embajadoras del Parlamento europeo "conocerá las oportunidades que les ofrece la ciudadanía europea y serán conscientes del papel que desempeña el Parlamento europeo en el proceso decisorio europeo". Así, el objetivo es "lograr que los jóvenes conozcan sus posibilidades de acción y que comprendan, entre otras cosas, la importancia de votar en las elecciones al Parlamento europeo".

Para ello, los centros participantes desarrollan durante el curso escolar iniciativas como la creación de puntos de información sobre la Unión Europea, la celebración del Día de Europa, debates, encuentros con representantes institucionales, proyectos colaborativos y actividades de sensibilización sobre los valores europeos, como la democracia, la solidaridad, la igualdad, la libertad y el respeto a los derechos fundamentales.