La Diputación destaca la importancia de la mujer en el deporte en la presentación del Córdoba CF Femenino

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, y el CEO del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio, en la presentación del Córdoba CF femenino. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido este martes la presentación del Córdoba Club de Fútbol Femenino, un acto que ha servido para visibilizar el compromiso de la institución con el deporte femenino en la provincia y reconocer el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de las jugadoras, el cuerpo técnico y todas las personas que forman parte de este proyecto deportivo cordobés.

Con este acto institucional --que ha contado con la participación del presidente de la Diputación, Salvador Fuentes; el delegado de Deportes, Antonio Martín; el CEO del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio; el delegado de la sección femenina del club, Antonio Torres; el entrenador del primer equipo, Sergio Guillén; y la capitana, Marta Arias, acompañados por las integrantes del equipo-- la Diputación muestra su respaldo al fútbol femenino cordobés, como herramienta de promoción de la igualdad, de transmisión de valores y de generación de nuevas oportunidades para las mujeres en el ámbito deportivo.

En este sentido, Fuentes ha señalado que "el fútbol femenino cordobés es un ejemplo de esfuerzo, superación y trabajo en equipo, valores que debemos seguir impulsando desde las administraciones públicas para garantizar que cada vez más niñas y jóvenes puedan desarrollar su pasión por el deporte en igualdad de condiciones".

Fuentes ha asegurado que "tenemos un equipo nuevo, muy joven, haciendo cosas muy importantes. Estamos ante un equipo que ha hecho una revolución este año, que se enfrenta a una temporada que puede ser bastante interesante por el esfuerzo, el trabajo y la juventud de la plantilla".

"Sois el espejo en el que se miran miles de niñas de toda la provincia. Desde la Diputación seguiremos a vuestro lado para que continuéis llevando el nombre de Córdoba con orgullo por toda España", ha concluido el presidente.

Fuentes ha estado acompañado por el delegado de Deportes y Protección Civil de la institución provincial, Antonio Martín quien ha trasladado un mensaje de reconocimiento a las jugadoras y al equipo técnico, asegurando que "esta Diputación apuesta de forma decidida por el deporte, no solo con palabras, sino con hechos. Es un motivo de enorme satisfacción ver el entusiasmo con el que el Córdoba Femenino afronta esta temporada. No me cabe duda de que vais a consolidar la categoría con esfuerzo y trabajo".

Por su parte, el entrenador del conjunto blanquiverde, Sergio Guillén, ha destacado su agradecimiento a la Diputación de Córdoba asegurando que "estamos muy orgullosos de representar este escudo y el nombre de nuestra ciudad y provincia. Seguiremos luchando y compitiendo para mantener al fútbol femenino en lo más alto", ha afirmado Guillén.

En representación de las jugadoras, la capitana del equipo, Marta Arias, ha subrayado la trascendencia del respaldo institucional para el crecimiento de la disciplina. "Para nosotras es fundamental sentir el respaldo de las instituciones de la provincia en un momento en el que el fútbol femenino sigue creciendo a grandes pasos. Es un orgullo llevar este escudo y ser una referencia para las niñas más jóvenes", ha destacado Arias.

El acto institucional ha estado presidido también por el CEO del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio, quien ha agradecido "la sensibilidad con el deporte femenino y sobre todo por haberlo convertido en hechos, no en palabras. Porque el deporte femenino necesita apuestas reales, proyectos, recursos y oportunidades. Cuando una institución y un club reman en la misma dirección, quien gana es la provincia entera".

Además, ha continuado "el Córdoba Club de Fútbol quiere ser parte activa de esta historia y lo decimos con hechos. Son seis los equipos femeninos que visten nuestro escudo, desde la base hasta el primer equipo que hoy tienen aquí representados".

"Esta temporada hemos renovado en profundidad la plantilla para construir un proyecto sólido, competitivo y con ambición. Este equipo está respondiendo en el campo con un compromiso y unos resultados que nos anima a ir a más", ha aseverado el dirigente del equipo cordobés.

"Nuestra ambición no sólo se mide en la clasificación. Queremos que el femenino tenga cada vez más peso y más protagonismo en la estructura y en la identidad del club. Que nadie lo vea como una sección del Córdoba Club de Fútbol, sino como lo que es, el Córdoba Club de Fútbol" ha concluido el CEO del Córdoba CF.