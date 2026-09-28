La Diputación impulsa la creación del Consejo Provincial de Asociaciones de Mujeres de Córdoba

La delegada de Igualdad de la Diputación de Córdoba, Auxiliadora Moreno, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba impulsa la creación de un Consejo Provincial de Asociaciones de Mujeres de Córdoba, órgano que se convertirá en un espacio en el que las asociaciones puedan tener una interlocución directa con la Diputación. Este ha sido el tema central sobre el que ha girado el XXIII Encuentro de Asociaciones de Mujeres de la Provincia de Córdoba, que ha tenido lugar en Palma del Río el pasado sábado, 26 de septiembre.

En rueda de prensa, la delegada de Igualdad de la institución provincial, Auxiliadora Moreno, ha destacado que "las asociaciones de mujeres desempeñan un papel fundamental en los municipios. Son espacios de participación, de encuentro y de apoyo, pero también desde los que se detectan las necesidades, se plantean propuestas y se impulsan iniciativas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de muchas mujeres".

Moreno ha incidido en que se sigue "trabajando para avanzar hacia una igualdad real y efectiva". Y dentro de este compromiso, la Diputación considera "fundamental trabajar de la mano de las asociaciones de mujeres de la provincia, porque son ellas quienes mejor conocen las realidades, las necesidades y las inquietudes de sus municipios".

La diputada ha subrayado que "podrán formar parte de este consejo todas las asociaciones de mujeres, federaciones y entidades sin ánimo de lucro que tengan entre sus fines la promoción de la igualdad de género y la defensa de los derechos de las mujeres en la provincia de Córdoba".

Para finalizar, la delegada de Igualdad ha reseñado que "es un órgano vivo, útil y cercano, cuyo objetivo es contribuir al fortalecimiento del propio movimiento asociativo. Este consejo nace con la voluntad de que las asociaciones tengan un espacio propio de participación y que la Diputación pueda seguir trabajando a su lado, escuchando y construyendo juntas las respuestas que necesita la provincia".

La actividad del Consejo se articulará en torno a cinco ejes fundamentales, tales como el asesoramiento institucional, el fortalecimiento asociativo, la prevención de la violencia machista, la transversalidad de género y la formación y sensibilización.

Durante los próximo meses, el personal técnico de la Plataforma del Voluntariado de Córdoba continuará trabajando con las asociaciones de las distintas comarcas de la provincia, para la aprobación del Reglamento de funcionamiento.