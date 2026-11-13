La Diputación reconoce el talento y el compromiso de los jóvenes de la provincia de Córdoba en la Gala de la Juventud

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, en la Gala Provincial de la Juventud 2026. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha reconocido el valor, el talento, el esfuerzo y el compromiso social de los jóvenes cordobeses en la Gala Provincial de la Juventud 2026, un encuentro que ha servido para premiar la trayectoria de personas, asociaciones y entidades que contribuyen al desarrollo económico, social, cultural y deportivo de la provincia.

El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha sido el encargado de hacer entrega de estos galardones y ha felicitado a todos los homenajeados destacando que estos reconocimientos "nos permiten poner rostro a una realidad que a veces no se cuenta lo suficiente; tenemos una juventud extraordinaria, una generación que estudia, investiga, emprende, crea empresas, impulsa proyectos culturales y se implica en mejorar la vida de los demás".

La gala, a la que han acudido numerosos representantes institucionales y que ha contado con la periodista de moda e influencer María Jiménez como maestra de ceremonias, ha demostrado la importancia de que "Córdoba sea el futuro de los jóvenes. No podemos resignarnos a que tengan que marcharse para encontrar las oportunidades que no encuentran aquí", ha reconocido el presidente de la Diputación.

En la modalidad de Premio Juventud Diputación de Córdoba en el ámbito del Compromiso social, voluntariado y asociacionismo, el galardón ha recaído en la Asociación Juvenil Remonta, por el trabajo desarrollado por esta entidad para promover la inclusión y la participación efectiva de los jóvenes con menos oportunidades. El proyecto plantea un itinerario participativo en el que la juventud pueda compartir experiencias y perspectivas; muestra el compromiso de la asociación con el voluntariado como herramienta de participación social, aprendizaje y transformación comunitaria.

El Premio Juventud Diputación de Córdoba en el ámbito de la Igualdad, Diversidad sexual y de género ha recaído en Ana Villa Zamorano, por la dirección y guion del documental 'Que arda la calle'. Una iniciativa de la Asociación Cine Cercano, cuyo tema central es la memoria del movimiento de mujeres de Córdoba desde los años 70 hasta los 90, que vivieron desde dentro el movimiento feminista en nuestra provincia.

En la modalidad de Inclusión de personas con capacidades diferentes, se ha homenajeado a la Asociación de Personas con Discapacidad 'La Decisión', por su programa 'Intégrate Conmigo: Un programa lleno de valores', una iniciativa que conecta la inclusión de personas con discapacidad con la convivencia, la educación en valores y el compromiso de la juventud.

Del mismo modo, en lo referente a la categoría de Mejor Expediente Académico PAU, se ha premiado la trayectoria de Irene Pozo Velasco, del IES Padre Ruiz de Hinojosa del Duque, que en este curso 25/26 ha obtenido una nota de 13,975 en la Prueba de Acceso a la Universidad.

Por otro lado, el Premio Juventud Diputación de Córdoba en el ámbito de la Cultura ha sido entregado a la Asociación Cine y Entornos Rurales Mencitopía. Una iniciativa cultural que sitúa a los jóvenes en el centro de la creación, no sólo como público, también como participantes, creadores y protagonistas del evento. Un proyecto que aúna formación, perspectiva de igualdad, concurso, participación juvenil, rodajes y exhibición lo que demuestra la capacidad de la Asociación Cine y Entornos Rurales para generar un proyecto cultural sostenible y con vocación de continuidad.

En la categoría de Emprendimiento, se ha reconocido a Tarara Media; una productora audiovisual con sede en Lucena que convierte el origen rural en una ventaja competitiva. Bajo el concepto de 'Mirada Rural', trabaja documentales, comunicación de marca y publicidad de primer nivel para toda España. La compañía une pensamiento estratégico y ejecución técnica de alto nivel con una identidad propia que ha sabido proyectar lo rural como un valor contemporáneo y no como un tópico.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

En lo referente a Ciencia y Tecnología, se ha hecho entrega de un reconocimiento por parte de la Diputación de Córdoba a Carmen María Ayala Roldán; una graduada en Bioquímica por la Universidad de Córdoba, Master Universitario en Biotecnología y Doctora en Biociencias y Ciencias Agroalimentarias, cuya labor investigadora acumula distintas becas y colaboraciones con entidades de prestigio reconocido como el Ministerio de Educación, Salud o la Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer.

El objetivo común de su trabajo investigador es la lucha contra el cáncer de pulmón y la identificación de nuevos biomarcadores de diagnóstico y pronóstico precoz mediante técnicas mínimamente invasivas. Además de su faceta en el laboratorio, esta candidatura destaca también por su compromiso con la transferencia de conocimiento, la docencia y el fomento de vocaciones científicas entre jóvenes y especialmente mujeres.

Por otra parte, el Premio Juventud Diputación de Córdoba 2026 en el ámbito del Deporte Joven, ha reconocido a Laura Herrero Roldán; una jugadora de ajedrez con numerosos e importantes títulos oficiales, comenzando la competición con solo seis años, alzándose con el título de Campeona Provincial absoluta femenina, Campeona Andaluza absoluta femenina y Tercera de España sub-16 femenina.

En la categoría Honorífica Programa de Juventud se concede el premio al Área de Juventud del Ayuntamiento de Obejo, por su programa 'Ser Joven en Obejo'.

"JUVENTUD EJEMPLAR"

Fuentes ha insistido en que "contamos con una juventud ejemplar, con talento, constancia y capacidad para transformar nuestra sociedad", al tiempo que ha subrayado "la necesidad de que las administraciones públicas acompañen ese esfuerzo con políticas que favorezcan la igualdad de oportunidades".

Se trata de "una apuesta por la juventud respaldada por los presupuestos provinciales", tal y como ha expresado durante su intervención Fuentes, quien ha reafirmado el compromiso de la Diputación "con las políticas dirigidas a la población joven, especialmente en los municipios de menor tamaño, donde resulta fundamental garantizar el acceso a recursos, formación y oportunidades".

En la clausura de su intervención, el presidente ha reiterado que la Diputación "continuará trabajando en colaboración con los ayuntamientos, la Junta de Andalucía, las universidades, las empresas y el tejido asociativo para impulsar políticas que permitan a los jóvenes desarrollar sus proyectos personales y profesionales en la provincia".

CALENDARIO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL 2027

Durante la gala se ha presentado el Calendario del Centro de Información Juvenil 2027, coordinado por la artista Almudena Castillejo, con el que se pretende dar visibilidad a esos jóvenes artistas que participan cada año y que en esta ocasión estará dedicado a la moda como una temática transversal "consiguiendo una comunión perfecta entre el diseñador de moda y el artista que ilustra cada mes", ha recalcado la delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la Diputación de Córdoba, Sara Alguacil.

En cuanto a los ilustradores ,se ha reconocido el diseño de portada de Diego Cacamut, junto a los que han diseñado las imágenes mensuales. En concreto, Sara Herzog ha diseñado la imagen de enero; febrero, Julio Muñoz; marzo, Violeta Cejas; abril, Clara Gómez Campos; mayo, Almudena Castillejo; junio, Mónica Rosa Hernández; julio, Laura Z. Velasco; agosto, Kira Noland; septiembre, Adriana Valenzuela; octubre, Pilar Díaz; noviembre, Ángela Ivernon: y diciembre, que ha sido ilustrado por Carolina Valenzuela.