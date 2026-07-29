Diputación y Universidad de Córdoba dan continuidad al proyecto de vigilancia y respuesta temprana ante el virus de Nilo

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (izda.), y el rector de la UCO, Manuel Torralbo, en la firma del convenio. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial y la Universidad de Córdoba (UCO) han renovado su compromiso de colaboración para garantizar la continuidad del proyecto 'Vigilancia activa y respuesta temprana frente al virus del Nilo occidental', liderado por expertos de la Unidad de Investigación Competitiva en Zoonosis y Enfermedades Emergentes (Enzoem).

Así lo han explicado este miércoles el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, y el rector de la UCO, Manuel Torralbo, quienes, acompañados por la directora de la unidad de Enzoem, María Ángeles Risalde, han detallado los principios de este acuerdo.

De este modo, Fuentes ha recordado que a través de esta firma, se mantiene "una colaboración que permite la contratación de personal investigador especializado, así como la adquisición de material fungible y equipamiento avanzado para pruebas moleculares y los gastos de desplazamiento para la verificación de zonas de riesgo en la provincia".

Este convenio, ha añadido, "incorpora mejoras estratégicas vitales como la ampliación del número de puntos de control, especialmente en municipios donde se detectó la circulación del virus en 2025, además de reforzar la vigilancia en zonas de regadío intensivo y en aquellas próximas a explotaciones equinas".

"La renovación de esta colaboración supondrá también la consolidación del uso de mapas de riesgo dinámicos (QGIS) que integran datos biológicos y climáticos para predecir brotes", ha remarcado Salvador Fuentes.

El máximo responsable de la institución provincial ha hecho hincapié en que "con la renovación de este convenio, la Diputación reafirma su compromiso de anticiparse al virus, utilizando la excelencia científica de nuestra Universidad para proteger la salud pública en cada rincón de la provincia".

Fuentes ha insistido en que "este programa forma parte del Plan Provincial de Vigilancia sobre el Virus del Nilo de la Diputación de Córdoba, que incluye también ayudas a municipios y al que se han destinado 299.990 euros. Así los municipios de alto riesgo, un total de 14, recibirán una ayuda de 5.000 euros y los de medio o bajo riesgo, 3.730 euros".

Por su parte, el rector de la UCO, Manuel Torralbo, ha hecho referencia a que "el trabajo de la UCO se basa en un enfoque de 'Una sola salud (One Health)', que interconecta la salud humana, animal y ambiental".

Según Torralbo, "se procederá a la instalación semanal de trampas en municipios seleccionados por su riesgo epidemiológico; además de realizar análisis mediante técnicas de RT-qPCR para identificar el virus en los mosquitos antes de que aparezcan casos en humanos o caballos, y emitir informes semanales a las autoridades sanitarias para activar protocolos de respuesta rápida si fuera necesario".

Finalmente, la directora de la unidad de Enzoem, María Ángeles Risalde, ha recalcado que "el año pasado se trabajó, en el marco de este convenio, en siete municipios. Este año se amplía el estudio a 12, y con resultados muy interesantes".

Así, ha continuado Risalde, "mientras que en 2024 fueron 104 los casos detectados en humanos en Andalucía, el pasado año fueron solamente cuatro. Y es que este programa, centrado en la prevención, nos permite trabajar en la zona de alto riesgo, analizar la presencia del virus en las poblaciones seleccionadas y en el momento que se detecta el virus actuar de manera efectiva".

"En estos momentos contamos con 20 trampas que se ponen semanalmente y luego se incorporan cuatro itinerantes que se van rotando y van cambiando de municipio", ha apostillado Risalde.

DATOS

El último informe de vigilancia entomológica y virológica, elaborado por la Unidad Enzoem de la Universidad de Córdoba en colaboración con la Diputación de Córdoba, ha confirmado la circulación del Virus del Nilo Occidental (VNO) en el municipio de Bujalance. Sin embargo, la situación en esta localidad no ha derivado en la adopción de medidas excepcionales ni en la activación del protocolo de área en alerta, al hallarse los vectores lejos de la población.

Un total de 14 municipios se encuentran en Nivel de Riesgo Alto (NR Alto). Además, se han identificado 39 municipios en Nivel de Riesgo Medio (NR Medio) y 25 presentan Nivel de Riesgo Bajo (NR Bajo).