'Disoñamos', Encuentro de Diseñadores de Palma del Río, alcanza su XI edición de la mano de la Diputación de Córdoba

El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, en la presentación de 'Disoñamos'. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido la presentación del cartel de 'Disoñamos', Encuentro de Diseñadores que celebrará su XI edición los días 16, 17 y 18 de octubre en el Espacio Creativo y Cultural Santa Clara de Palma del Río.

En relación con esta propuesta, el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, ha señalado que "constituye una iniciativa cultural y creativa orientada a la promoción del diseño, la moda de autor y las firmas de marca propia, especialmente aquellas vinculadas a la identidad y tradición andaluzas".

Este encuentro, ha continuado, "contribuye a la dinamización cultural y económica de Palma del Río y de la provincia de Córdoba, generando oportunidades de promoción y comercialización para las empresas participantes y favoreciendo la actividad de profesionales y empresas vinculadas al desarrollo del evento".

Según ha dicho Romero, "todos los objetivos que se encuentran en consonancia con la línea estratégica marcada por 'Córdoba de Moda', propuesta impulsada por la Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco)".

"Así, durante tres jornadas se desarrollará una programación que incluirá la exposición y comercialización de firmas, stands, pasarelas de moda, actividades y encuentros profesionales, favoreciendo la visibilidad, promoción y profesionalización de diseñadores, artesanos y empresas del sector", ha explicado.

El también presidente de Iprodeco ha remarcado que "en su XI edición esta cita contará con la participación de destacadas firmas y diseñadores cordobeses, entre ellos Sara de Benítez, Mis pequeños Saltarines, Aragón Carmona, África Jurado de Tran Tran o Munaré, poniendo en valor el talento, la creatividad y la capacidad empresarial del sector de la moda de nuestra provincia".

Romero ha dado a conocer que "en este 2026, la diseñadora sevillana de moda flamenca Rocío Peralta será la Embajadora de Disoñamos 2026, todo un reconocimiento a su trayectoria y a su contribución a la promoción y difusión de la moda flamenca y andaluza".

Finalmente, el delegado provincial ha concluido señalando que se trata , además, de "una iniciativa que pone en valor el patrimonio cultural de Palma del Río y acerca al entorno rural una propuesta de diseño y moda de carácter cultural, comercial y profesional, abierta al público".