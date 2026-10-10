Europe Direct Córdoba participa en una iniciativa europea para concienciar sobre la necesidad de cuidar los océanos

Alumnado del IES Zoco de Córdoba y del IES La Soledad de Villafranca durante una campaña de concienciación medioambiental sobre los océanos del centro Europe Direct Córdoba. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alumnado del IES Zoco de Córdoba y del IES La Soledad de Villafranca ha participado este sábado gracias al centro Europe Direct Córdoba --adscrito a la Delegación de Juventud de la Diputación-- en una campaña de concienciación medioambiental que tiene lugar en la playa de Benajarafe, en el término de Vélez-Málaga.

Esta iniciativa, que la institución cordobesa impulsa en colaboración con Europe Direct Málaga, forma parte de una campaña a nivel europeo que, según ha explicado la Diputación de Córdoba en una nota, comenzó como "un gesto simbólico" en algunos países europeos, contando con la participación de un grupo de voluntarios, y que "se ha convertido en un movimiento mundial".

En la actividad desarrollada en Benajarafe los participantes han asistido a una charla informativa tras la cual ha tenido lugar la limpieza de la playa. En total, han colaborado en esta jornada de concienciación más de 50 alumnos cordobeses.

La campaña #EUBeachCleanup consiste en actos de limpieza organizados por instituciones, oenegés y ciudadanía en general. Gracias a estos actos se recogen toneladas de residuos en playas, ríos y lagos de todo el mundo atacándose así con pequeños gestos el reto de acabar con la basura marina.

En este sentido, la institución provincial ha destacado que cada año millones de toneladas de basura acaban en el océano, por eso, es clave concienciar sobre cómo nuestros hábitos afectan a nuestros mares.

A su juicio, se calcula que en 2040 llegarán al océano hasta 37 millones de toneladas de residuos plásticos al año y que hacia 2050 podría haber más plástico que peces en el mar. La campaña #EUBeachCleanup está impulsada por la Unión Europea, en concreto por la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca y el Servicio de Acción Exterior, junto con las Naciones Unidas.