Moreno señala que están organizando la moción de censura de Algeciras que registrarán "de manera inmediata"

El presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, en una imagen de archivo. - María José López - Europa Press
BRUSELAS 14 Oct. (EUROPA PRESS) -
El presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado que si el alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, no dimite van a presentar una moción de censura "de manera inmediata". En este sentido, ha señalado que están reunidos con la dirección provincial del partido para organizar esa moción de censura que presentarán "de manera inmediata" su el alcalde no dimite.
A preguntas de los periodistas, Moreno ha manifestado que la dirección del partido en la provincia de Cádiz "ha actuado de acuerdo con la dirección autonómica" y "de la única manera que se puede actuar, que ha sido pedirle al alcalde, que ya estaba suspendido de militancia desde hace un año y medio, su dimisión".
"Como esa dimisión no se ha producido, pues hemos convocado a los concejales del Grupo Popular y de ellos 12 han tomado la decisión de seguir bajo la disciplina del PP y otros tres no", ha recordado Moreno, que ha incidido en que si finalmente el alcalde no dimite, se verán obligados a presentar una moción de censura.
(((HABRÁ AMPIACIÓN)))