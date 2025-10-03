La Feria Enbarro arranca en La Rambla (Córdoba) como referente para la promoción y la renovación del sector alfarero

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, en la inauguración de la 95ª edición Enbarro, Feria de la Alfarería y la Cerámica. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

LA RAMBLA (CÓRDOBA), 3 (EUROPA PRESS)

El municipio de La Rambla (Córdoba) ha vivido este viernes el inicio de la 95ª edición Enbarro, Feria de la Alfarería y la Cerámica, uno de los sectores clave en la economía de la campiña sur y que "se ha convertido en un referente para toda Andalucía y para España y que ha llamado la atención por su capacidad de renovación y de reinvención".

Así lo ha expresado el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, quien, acompañado por el alcalde, Jorge Jiménez, y el delegado de Desarrollo Económico de la institución provincial, Félix Romero, ha participado en el acto de inauguración del evento.

Fuentes ha destacado que "la alfarería y la cerámica no solo son un oficio, son identidad, patrimonio y proyección económica, que hicieron que La Rambla fuera reconocida como la primera Zona de Interés Artesanal de Andalucía y que es un ejemplo claro de cómo una tradición milenaria puede convertirse en un motor de empleo y de internacionalización".

"El sector mantiene más de 600 trabajadores directos y genera miles de empleos indirectos, además de que Córdoba lidera la venta de cerámica decorativa en Andalucía, lo que demuestra que la artesanía no solo es tradición, sino también futuro", ha remarcado Fuentes.

Para el máximo responsable de la Diputación, "La Rambla es hoy sinónimo de dinamismo, creatividad y empuje empresarial, y su nombre está presente en los circuitos nacionales e internacionales gracias al talento de sus artesanos y al acierto de las políticas públicas y de las actuaciones privadas que han sabido conectar la tradición con el mercado".

Fuentes se ha referido a la proximidad del centenario de esta feria, que se celebrará el próximo año 2026, y ha hecho hincapié en que "vamos a crear una comisión para la celebración de estos cien años en los que no solo vamos a hablar de tradición, vamos a tener muy presentes la modernidad, la industria y la presencia internacional para lo que vamos a apoyar la presencia de este arte en los principales mercados nacionales e internacionales, como las ferias de Valencia, Bolonia y Tarragona".

"La Diputación, a través de Iprodeco, ha renovado su compromiso con EnBarro aportando 18.000 euros, lo que supone un respaldo para asegurar la celebración de la muestra monográfica centrada en la cerámica más antigua de España, sin olvidar el refuerzo que suponen los concursos internacionales de alfarería y cerámica celebrados este verano", ha apostillado Fuentes.

Además, ha concluido, "la feria tiene un efecto multiplicador real como dinamizadora de la hostelería, el comercio y los servicios, ya que atrae a visitantes, compradores y profesionales no solo de la provincia, sino de toda Andalucía, lo que es un verdadero impulso para la creación de empleo y para la visibilidad de nuestros creadores".

"MAESTRÍA DE GENERACIONES"

Por su parte, el alcalde rambleño, Jorge Jiménez, ha destacado que se trata de un evento "en el que se muestra lo mejor que se produce en La Rambla, unas piezas que nacen de la maestría de generaciones de alfareros que se entrelazan con la visión renovadora de una nueva hornada de creadores y emprendedores que siguen creciendo con fuerza".

"Nuestros artesanos son guardianes de una herencia centenaria que sigue viva y que gracias a su empleo y creatividad alcanza cada día nueva metas y nuevos mercados. La suma de experiencia y juventud, de sabiduría transmitida y formación especializada ha dado lugar a un sector fuerte y preparado para los retos del presente y del futuro", ha concluido Jiménez.

La Feria de Alfarería y Cerámica de La Rambla cuenta en esta edición con un total de 17 estands de la zona destinada a exposición y venta en la que los visitantes podrán adquirir directamente sus productos. Además, está previsto el desarrollo de un amplio programa de actividades que, desde hoy y hasta el domingo, incluirá talleres de torno alfarero, así como de modelado en barro y propuestas de decoración en cerámica, para lo que será necesario inscribirse en la dirección web 'https://enbarro.es/feria-2025/'.