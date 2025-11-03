El Festival Arte Samba unirá en Rute (Córdoba) la tradición carnavalesca local con la fiesta brasileña

El delegado de Cultura de la Diputación, Gabriel Duque (segundo por la dcha.), en la presentación del Festival Arte Samba de Rute. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido este lunes la presentación del cartel del Festival Arte Samba de Rute, iniciativa que cuenta con el apoyo de la Delegación de Cultura de la institución provincial y que se desarrollará durante los días 7, 8 y 9 de noviembre, uniendo la tradición carnavalesca de ruteña con la esencia de esta fiesta en Brasil.

Según ha explicado el responsable del área en la institución provincial, Gabriel Duque, "sumamos esta propuesta a nuestros Programas Singulares y lo hacemos cuando este evento, que deriva de los talleres realizados por la Asociación Trigo Sucio, cumple su V edición".

Duque ha resaltado que "el Festival Arte Samba pretende establecer sinergias, uniendo la tradición carnavalesca del municipio de Rute con la esencia del Carnaval de Brasil". "Sin duda una propuesta original que viene a sumarse al amplio programa de actividades navideñas que, por estas fechas, ya empiezan a desarrollarse en esta localidad de la Subbética", ha matizado.

Por su parte, el alcalde de Rute, David Ruiz, ha querido agradecer "el apoyo de la Diputación, a través de su Delegación de Cultura, a este evento que representa el gran trabajo que se viene realizando por la Asociación Trigo Sucio en nuestro pueblo".

Ruiz ha insistido en la importancia de sumarnos a los Programas Singulares de la institución provincial, "un hecho que nos consolida como evento de especial relevancia que atrae la mirada de numerosos visitantes que se acercan a disfrutar de esta propuesta cultural".

Finalmente, el presidente del colectivo Trigo Sucio, Fabián Zafra, ha hecho hincapié en que "nuestro objetivo es acercar la cultura afrobrasileña a Rute y lo hacemos mediante un amplio programa de actividades que incluye talleres de batucada y una importante oferta musical que tendrá como escenario el parque de Nuestra Señora del Carmen". Asimismo, ha detallado que habrá un concurso de batucada, con premios dotados con 800, 500 y 300 euros.