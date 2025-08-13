El Festival de Cante Grande 'Fosforito' de Puente Genil (Córdoba) se celebra este jueves con el apoyo de la Diputación

CÓRDOBA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival del Cante Grande 'Fosforito' de Puente Genil (Córdoba), el más antiguo de la provincia, celebra este jueves 14 de agosto su 59 edición en la caseta municipal del recinto ferial, en el marco de una gala que cuenta el apoyo de la Diputación de Córdoba.

A este respecto, el delegado de Cultura de la institución provincial, Gabriel Duque, ya ha destacado, en la presentación del festival, que es "uno de los más importantes de Andalucía, consolidado ya como uno de los referentes del flamenco, que este año tiene la particularidad de estar dedicado a una figura imprescindible en este arte como es el flamencólogo local Juan Ortega, que ha sido el encargado de presentar este certamen durante más de dos décadas".

Por su parte, el alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, tras recordar la figura de Antonio Fernández Díaz 'Fosforito', ha desgranado ya un cartel que "cuenta con grandes figuras del cante, como Arcángel o Pedro el Granaíno, pero en el que también tienen cabida destacados talentos como el cantaor local Julián Estrada o la sevillana Fabiola Pérez 'La Fabi', mientras que al baile contaremos con la actuación del cuadro flamenco de Tomás de la Molía".

El alcalde pontanés ha señalado que el festival "ha incluido una novedad que es la de situar la actuación del cuadro de baile al principio de la gala y no como intermedio, para evitar los cambios de escenario que requería y hacerla así más ágil".

El certamen contará, además, con la participación de grandes figuras de la guitarra como acompañantes de los cantaores y entre los que estarán Miguel Ángel Cortés, Manuel Silveria, Jesús Zarrias, Curro Carrasco y Patrocinio Hijo, en una gala que estará conducida por Rocío Hellín Sánchez, periodista murciana especializada en flamenco, que será la encargada de sustituir a Juan Ortega en la labor de presentar este evento. El cartel ha sido elaborado por el ilustrador y diseñador pontanés Mario Quero, quien también se ha encargado de elaborar las imágenes para el escenario del certamen.

El festival tendrá como escenario la Caseta Municipal del recinto ferial del Garrotillo, a partir de las 22,30 horas. Las entradas están a la venta en la Casa Ciudadana y en la Casa de la Cultura, en horario de 9,00 horas a 14,00 horas de lunes a viernes.

Además se ha habilitado la posibilidad de hacer reservas a través de la web del Ayuntamiento. Los distintos precios que se han fijado son de diez euros para pensionistas y jóvenes con carné de estudiante, de 15 euros las numeradas individuales y de 25 para las numeradas en modalidad de parejas.