El Festival de Cante Grande 'Fosforito' de Puente Genil llega a su 59 edición con el apoyo de la Diputación de Córdoba

Gabriel Duque (centro), entre Julián Estrada y Sergio Velasco, en la presentación del Festival de Cante Grande 'Fosforito' de Puente Genil. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

Los cantaores Arcángel y Julián Estrada encabezan el cartel del certamen, dedicado al flamencólogo pontanés Juan Ortega Chacón

CÓRDOBA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival del Cante Grande 'Fosforito' de Puente Genil, que tendrá lugar el próximo 14 de agosto, alcanza este año su 59 edición en una gala que ha recibido el apoyo de la Diputación de Córdoba, cuyo delegado de Cultura, Gabriel Duque, ha presentado este lunes el cartel del certamen, acompañado del alcalde pontanés, Sergio Velasco.

Duque ha destacado que se trata "del festival más antiguo de Córdoba y uno de los más importantes de Andalucía, consolidado ya como uno de los referentes del flamenco, que este año tiene la particularidad de estar dedicado a una figura imprescindible en este arte como es el flamencólogo local Juan Ortega, que ha sido el encargado de presentar este certamen durante más de dos décadas".

El delegado de Cultura ha recordado que el festival "se celebrará, como es tradicional, la noche del 14 de agosto en un espacio único como es la caseta municipal del recinto ferial, que esa noche se convertirá en el epicentro de la fiesta pontanesa"

Por su parte, Velasco, tras recordar la figura de Antonio Fernández Díaz 'Fosforito', ha desgranado un cartel "sugerente que en esta edición cuenta con grandes figuras del cante como Arcángel o Pedro el Granaíno, pero en el que también tienen cabida desacados talentos como el cantaor local Julián Estrada o la sevillana Fabiola Pérez 'La Fabi', mientras que al baile contaremos con la actuación del cuadro flamenco de Tomás de la Molía".

El alcalde pontanés ha destacado que el festival "ha incluido una novedad que es la de situar la actuación del cuadro de baile al principio de la gala y no como intermedio, para evitar los cambios de escenario que requería y hacerla así más ágil".

La presentación del cartel ha contado con la presencia del cantaor local Julián Estrada, quien ha agradecido "a las instituciones que sigan apostando por el flamenco y por un festival en el que para mí es un honor participar junto a este elenco tan importante".

El certamen contará, además, con la participación de grandes figuras de la guitarra como acompañantes de los cantaores y entre los que estarán Miguel Ángel Cortés, Manuel Silveria, Jesús Zarrias, Curro Carrasco y Patrocinio Hijo, en una gala que estará conducida por Rocío Hellín Sánchez, periodista murciana especializada en flamenco, que será la encargada de sustituir a Juan Ortega en la labor de presentar este evento. El cartel ha sido elaborado por el ilustrador y diseñador pontanés Mario Quero, quien también se ha encargado de elaborar las imágenes para el escenario del certamen.

El festival tendrá como escenario la Caseta Municipal del recinto ferial del Garrotillo, a partir de las 22,30 horas. Las entradas ya están a la venta en la Casa Ciudadana y en la Casa de la Cultura, en horario de 9,00 horas a 14,00 horas de lunes a viernes.

Además se ha habilitado la posibilidad de hacer reservas a través de la web del Ayuntamiento. Los distintos precios que se han fijado son de diez euros para pensionistas y jóvenes con carné de estudiante, de 15 euros las numeradas individuales y de 25 para las numeradas en modalidad de parejas.